Finalsieg mit Vissel Kobe : Pokal-Triumph für Podolski und Fink in Japan

In seinem wahrscheinlich letzten Spiel für Vissel Kobe sichert sich Lukas Podolski mit Trainer Thorsten Fink den Pokaltitel in Japan. Wie es für den früheren Weltmeister nun weitergeht, ist völlig unklar.

Der frühere Nationalspieler Lukas Podolski und Trainer Thorsten Fink haben mit Vissel Kobe das japanische Pokalfinale gewonnen. Kobe setzte sich am Neujahrstag im Neuen Nationalstadion von Tokio, wo im Sommer die Olympischen und Paralympischen Spiele ausgetragen werden, mit 2:0 (2:0) gegen die Kashima Antlers durch. Der 34 Jahre alte Podolski, der seit Sommer 2017 in Japan spielt, dessen Vertrag aber Ende Januar ausläuft, stand in der Startelf. Er wurde in der Nachspielzeit für den früheren spanischen Welt- und Europameister David Villa ausgewechselt. Die Treffer erzielten Tomoya Inukai (18.) mit einem Eigentor und Noriaki Fujimoto (38.).

Podolski, der 130 Länderspiele für Deutschland absolviert hatte, bejubelte seinen vierten Pokalsieg im vierten Land. 2008 war er mit dem FC Bayern in Deutschland, 2014 mit dem FC Arsenal in England und 2016 mit Galatasaray Istanbul in der Türkei Cup-Sieger geworden. Wie es für Podolski nun weitergeht, ist indes unklar. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtete zuletzt von interessierten Vereinen aus den Vereinigten Staaten, Polen, Mexiko und Brasilien.

Eine Rückkehr zum 1. FC Köln als Spieler im Winter scheint dagegen unwahrscheinlich. Der einstige Bayern-Profi Fink, hatte zudem betont, den 34-Jährigen halten zu wollen. „Lukas ist ein geiler Kicker, der den Unterschied machen kann, und ein absoluter Leader. Ich weiß, was ich an ihm habe, deswegen kämpfe ich um ihn“, sagte der 52-Jährige Mitte Dezember der „Sport Bild“.

Der frühere Nationalspieler selbst äußert sich seit Wochen nicht zu seiner Zukunft. „Bei Lukas habe ich noch einen Funken Resthoffnung, dass er sich vielleicht doch noch ein weiteres Jahr bei uns vorstellen kann“, sagte Fink schon vor dem Finale. Podolski spielt seit zweieinhalb Jahren in der J-League, der Pokalsieg war der Höhepunkt.

Mehr zum Thema 1/

Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ listete als mögliche neue Station auch Chicago Fire, den früheren Klub von Podolski-Kumpel Bastian Schweinsteiger, und Gornik Zabrze aus Podolskis polnischer Heimat auf. Gehandelt werden zudem CF Monterrey in Mexiko und Flamengo Rio de Janeiro. In Köln scheinen die Verantwortlichen eher darauf bedacht, Podolski nach dessen aktiver Karriere prominent einzubinden. Der Stürmer hält seit jeher eine enge Beziehung zur Domstadt, in der er längst auch als Geschäftsmann tätig ist.

Dass Podolski in den kommenden Tagen aber sein Karriereende bekannt gibt, ist eher unwahrscheinlich. Der 34-Jährige hatte immer wieder geäußert, im Sommer gerne als einer von drei erlaubten älteren Spielern bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio dabei sein zu wollen. U-21-Trainer Stefan Kuntz kommentiert das mit Schweigen.