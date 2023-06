Es gibt Fußballer, aus deren Mund die kurzen Sätze des Luka Modric ziemlich überheblich geklungen hätten. „Das Spiel war exzellent, besonders von meiner Seite her“, sagte der große Altmeister des Mittelfeldspiels nach dem in der Verlängerung erkämpften 4:2-Sieg seiner kroatischen Nationalmannschaft über die Niederlande im Halbfinale des Nations-League-Final-Turniers, das zum Höhepunkt einer großen Nationalmannschaftskarriere werden soll.

Der stille Modric steht jedoch nicht in dem Ruf, unter einer ausgeprägten Hybris zu leiden, vielmehr sagte er einfach, was geschehen war in diesem herrlichen Fußballspiel, das voller besonderer Momente gewesen ist. Selbst Ronald Koeman war hingerissen: „Nur ein Wort: gewaltig“, sagte der niederländische Trainer über den Kapitän der Kroaten. „Auch wenn es ein Spieler des Gegners ist, kann ich nicht anders als zu sagen, dass auch ich das Spiel eines solchen Spielers genießen kann. Er spielt so klug.“