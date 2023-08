Aktualisiert am

Weil er eine Spielerin bei der WM-Siegerehrung ungefragt auf den Mund geküsst hat, war Luis Rubiales stark unter Druck geraten. Trotzdem will der spanische Fußball-Verbandspräsident nicht abtreten.

Trotz seines übergriffigen Verhaltens bei der Siegerehrung nach dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen verzichtet Luis Rubiales auf einen Rücktritt als Präsident des spanischen Fußballverbandes RFEF. Das teilte der 46-Jährige an diesem Freitag auf einer außerordentlichen Generalversammlung des Verbandes in Madrid mit. Er rief den Zuhörern inmitten seiner Rede bei der Versammlung gleich fünfmal nacheinander zu: „Ich werde nicht zurücktreten.“ Zugleich schoss er verbal scharf gegen seine Kritiker.

Nachdem Rubiales die Nationalspielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem Endspiel gegen England (1:0) fünf Tage zuvor unvermittelt auf den Mund geküsst hatte, verteidigte er sein Verhalten. Es sei „ein spontaner, gegenseitiger und einvernehmlicher Kuss“ gewesen, sagte der Verbandschef.

Rubiales: „Ich werde mich wehren“

Rubiales bat allerdings für seine Geste auf der Ehrentribüne, als er sich nur wenige Meter entfernt von Spaniens Königin Letizia jubelnd in den Schritt gegriffen hatte, um Entschuldigung. Dies sei „in einem Moment der Euphorie passiert. Ich war so emotional, dass ich die Kontrolle verloren habe und meine Hände dorthin genommen habe.“

Die Aktionen zum Abschluss des Turniers in Australien und Neuseeland erregten international Aufsehen und sorgten selbst in spanischen Regierungskreisen für Empörung. Ministerpräsident Pedro Sánchez sprach nach dem Kuss von einem „inakzeptablen“ Vorfall, Felix Bolanos, Minister des Präsidialamtes, drohte am Donnerstag, die Regierung werde handeln, sollte der Verband nicht die nötigen Schritte tätigen.

Auch die FIFA schaltete sich am Donnerstag ein. Der Weltverband eröffnete ein Disziplinarverfahren und prüft einen möglichen Verstoß gegen Artikel 13 des eigenen Reglements. „Die FIFA bekräftigt ihr uneingeschränktes Bekenntnis zur Achtung der Integrität aller Personen und verurteilt deshalb jedes gegenteilige Verhalten aufs Schärfste“, hieß es in einer Mitteilung.

Hermoso hatte nach dem Vorfall in Sydney in einem Instagram-Livestream gesagt, dass ihr die Aktion „nicht gefallen“ habe. Später veröffentlichte der Verband eine Mitteilung mit relativierenden Aussagen von ihr. Kurz darauf forderte Hermoso aber in einer Stellungnahme mit der Spielerinnengewerkschaft Futpro „beispielhafte Maßnahmen“ gegen den Verbandschef.

Rubiales sprach nun von einer „Kampagne“ gegen ihn, die einer „gesellschaftlichen Hinrichtung“ gleiche. „Diese Kampagne entspricht nicht der Wahrheit und ist nicht gerecht, ich werde mich wehren“, sagte der 46-Jährige. Am Ende gab es unter den 75 Teilnehmern an der Versammlung lang anhaltenden Beifall für den Sportfunktionär.

Rubiales war im Mai 2018 zum Präsidenten des spanischen Verbandes gewählt worden. Der Funktionär sitzt auch als Vizepräsident im UEFA-Exekutivkomitee, die Europäische Fußball-Union hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert.