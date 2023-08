Die Rechtfertigungen des Fußball-Verbandschefs Luis Rubiales schlagen in Spanien hohe Wellen. Die Vize-Regierungschefin stellt eine klare Forderung. Die oberste Sportbehörde will beim Sportgerichtshof die Suspendierung beantragen.

Spanische Politiker und Vertreter des Fußballs haben an diesem Freitag mit scharfer Kritik auf die Weigerung von Verbandschef Luis Rubiales reagiert, im Kuss-Skandal zurückzutreten. „Herr Rubiales weiß immer noch nicht, wo er ist und was er getan hat. Er ist nicht auf der Höhe der Zeit. Er muss sofort zurücktreten und uns weitere Peinlichkeiten ersparen“, schrieb die geschäftsführende Vize-Regierungschefin Yolanda Díaz auf der vormals Twitter genannten Plattform X.

Rubiales hatte am vergangenen Sonntag bei der Siegerehrung der spanischen Fußball-Weltmeisterinnen in Australien die Spielerin Jennifer Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst. Anschließend hatte es scharfe Kritik und Empörung gegeben, der Weltverband FIFA hat ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Bei einer Krisensitzung des spanischen Fußballverbandes RFEF am Freitag in Madrid hatte er sich als Opfer einer „Hetzjagd“ dargestellt und einen Rücktritt vehement abgelehnt.

Sportbehörde will Suspendierung beantragen

Die oberste spanische Sportbehörde CSD will beim Sportgerichtshof Tad die Suspendierung des Fußball-Verbandschefs beantragen. Dies werde die Behörde noch am Freitag in die Wege leiten, sagte CSD-Chef Víctor Francos bei einer Pressekonferenz in Tarragona im Nordosten Spaniens. „Heute werden wir eine Beschwerde beim Tad einreichen, damit dieser beurteilen kann, ob ein schwerwiegendes Fehlverhalten vorliegt“, sagte Francos. Er bat den Sportgerichtshof, bereits am Montag zusammenzukommen.

Der amtierende Regierungschef Pedro Sánchez hatte das Verhalten von Rubiales schon vor Tagen zwar als „inakzeptabel“ bezeichnet, zugleich aber eingeräumt, dass die Regierung keinen direkten Einfluss auf den RFEF habe. Ob Rubiales noch Präsident des spanischen Fußball-Verbandes bleiben dürfe, sei nicht seine Sache, betonte Sánchez. Der Verband werde nicht von der Regierung kontrolliert.

Besonders hart ging der Chef der Liga, Javier Tebas, mit Rubiales ins Gericht. „Beleidigungen, Angeberei, Erpressung, Drohungen, Spionage und Verfolgung, betrügerische Nutzung von Verbandsorganen, wir leiden unter vielem und haben vieles angeprangert. Die Liste der Frauen und Männer, die in diesen Jahren von Luis Rubiales geschädigt wurden, ist zu lang und das muss aufhören“, schrieb Tebas auf X. „Es ist unmöglich, sein frauenfeindliches und verabscheuungswürdiges Verhalten einer absurden Verschwörung zuzuschreiben, wenn der Rufschaden für den gesamten spanischen Fußball bereits unvermeidlich ist“, fügte Tebas hinzu.

Die Spielergewerkschaft Fifpro forderte ebenfalls „unverzügliche Disziplinarmaßnahmen“ gegen Rubiales und begrüßte das Disziplinarverfahren der FIFA. Darüber hinaus schrieb die Spielergewerkschaft die europäische Fußball-Union an, auch gegen den UEFA-Vizepräsidenten zu ermitteln.

Aus Protest gegen Rubiales als spanischer Fußball-Verbandschef will unterdessen Borja Iglesias nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen. „Als Spieler und Mensch fühle ich mich durch das, was passiert ist, nicht repräsentiert“, schrieb der Stürmer von Real Betis am Freitag im Netzwerk X. Dieser Rücktritt aus Spaniens Nationalteam gelte, „bis sich die Dinge ändern, und diese Art von Handlungen nicht ungestraft bleiben“. Der zweimalige Nationalspieler fügte an, er handele „für einen gerechteren, menschlicheren und anständigeren Fußball“.