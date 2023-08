Aktualisiert am

Rubiales-Beben in Spanien : Der Angriff und die Folgen

Als Luis Rubiales gegen den Feminismus hetzt, applaudiert auch Frauentrainer Vilda. Die Spielerinnen treten in den Streik – und einige sprechen über ein „schwerwiegendes Problem von Frauenfeindlichkeit“.

In die Offensive: „Ich trete nicht zurück!“ – den Satz wiederholte Luis Rubiales bei seiner Rede mehrmals. Bild: Reuters

Es hätte bis zuletzt noch ein Abgang mit Anstand werden können. Zahlreiche spanische Medien hatten schon vor der Generalversammlung der Spanischen Königlichen Föderation des Fußballs (RFEF) angekündigt, Luis Rubiales wolle vom Amt des Präsidenten des Verbands zurücktreten. Eine ehrliche Entschuldigung wäre noch möglich gewesen, die Einsicht, in ein überholtes Rollenverhalten zurückgefallen zu sein, als er bei der Siegerehrung die Spielerin Jenni Hermoso ohne deren Einverständnis auf den Mund geküsst hatte.

Stattdessen hat der 46-Jährige die Flucht nach vorn ergriffen, bezichtigt die Spielerin der Lüge und kündigte rechtliche Schritte an. So musste es die FIFA sein, die die Notbremse zog. Der internationale Fußballverband hat Rubiales für drei Monate vom Amt suspendiert. Zudem dürfen weder Rubiales noch RFEF Jenni Hermoso kontaktieren.

Rubiales' Fall wird am Montag verhandelt

Mit der Suspendierung ist die FIFA der spanischen Regierung zuvorgekommen, die den Fall beim sogenannten Schiedsgericht für Sport angezeigt und Rubiales’ Suspendierung beantragt hat. Der Fall wird dort an diesem Montag verhandelt. Der zuständige Kultusminister Miquel Iceta erklärte am Wochenende, die Regierung könne nicht die Gerichtsbarkeit ersetzen und Rubiales selbst suspendieren, ein schnelleres Vorgehen sei nicht möglich.

Zuvor hatte Rubiales am Freitag in seiner Verteidigungsrede bei der Generalversammlung des Fußballverbands mehrmals hintereinander ins Mikrofon gerufen: „Ich trete nicht zurück!“. Er erklärte, Jenni Hermoso habe ihn an ihren Körper gedrückt, „ein Küsschen?“, habe er gefragt, „ok“, habe sie geantwortet. „Ein spontaner, euphorischer Kuss im beiderseitigen Einvernehmen“, sagte Rubiales, woraufhin nun „ein falscher Feminismus“ die Jagd auf ihn eröffnet habe. „Es wird ein sozialer Mord vollzogen. Man versucht, mich zu töten“, sagte Rubiales.

Ein großer Teil des Publikums spendete dazu artig Beifall. Immer wieder wurden bei der Übertragung Jorge Vilda, Nationaltrainer der Frauen, und Luis de la Fuente, Trainer des Männerteams, klatschend eingeblendet. Rubiales versprach Vilda eine Gehaltserhöhung auf eine halbe Million Euro im Jahr. Er reduzierte zudem die Anzahl der Vizepräsidenten von sieben auf nur noch einen und ernannte auf diese Weise auch seinen Nachfolger, der für ihn als einziger Vizechef nun geschäftsführend im Amt ist: Pedro Rocha Junco vom Fußballverband der Extremadura.

Auch Jenni Hermoso hat nun ganz offiziell reagiert, nachdem sie bereits in einem in der Kabine aufgenommenen Video sagte, der Kuss habe ihr nicht gefallen und: „Was hätte ich tun sollen?“ Nun sagt sie, die Erklärungen von Rubiales seien „absolut falsch und Teil der Manipulationskultur, die er selbst geschaffen hat“. Sie fühle sich als Opfer einer Aggression. Der Verband habe sie, ihre Familie, Freunde und Mitspielerinnen immer wieder zu einer Erklärung gedrängt, die das Handeln von Rubiales rechtfertigen sollte.

Eine solche Mitteilung hatte der Verband tatsächlich schriftlich veröffentlicht. Der Vorwurf, ihr seien die Worte dabei in den Mund gelegt worden, stand sofort im Raum. Bislang habe sie geschwiegen, sagte Hermoso, weil sie den sportlichen Erfolg nicht in den Schatten stellen wollte.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten, auch aus dem Männerfußball. Borja Iglesias, Mittelstürmer bei Betis Sevilla und zweimaliger Nationalspieler, schrieb auf der Plattform X, er stehe dem Nationalteam vorerst nicht zur Verfügung. 80 weitere Spielerinnen erklärten, sie würden nicht mehr für Spanien spielen, solange die „aktuelle Führung“ des Verbands im Amt sei. Zudem starteten sie eine Kampagne unter dem Titel „Es reicht“ (se acabó), mit dem auch das Männerteam des FC Sevilla am Wochenende auflief.

Einige der Spielerinnen aus dem Nationalteam verwiesen zudem darauf, dass 15 von ihnen bereits im letzten Jahr ihren Rücktritt von der Auswahl erklärt hätten, weil sich die Zustände dort negativ auf ihre seelische Gesundheit auswirken würden – ohne allerdings konkretere Vorwürfe zu benennen. Nun erklären sie, es habe sich um „ein schwerwiegendes Problem von Frauenfeindlichkeit“ gehandelt. Drei der damals zurückgetretenen Spielerinnen gehören jetzt wieder der Weltmeisterinnenelf an.

Schon damals war Frauentrainer Vilda in die Kritik geraten, die sich jetzt weiter verstärkt. Sein Applaus für Rubiales war wie der von de la Fuente am Freitag für alle sichtbar. Ein Großteil seines Betreuerstabs ist zurückgetreten, woraufhin sich beide in Pressemitteilungen nun doch vom bisherigen Chef des Verbands distanziert haben. Ob sie ihre Ämter behalten, werden die nächsten Wochen zeigen.

Unterdessen werden die Rufe nach strukturellen Änderungen im spanischen Sport lauter. Denn die Gremien der Verbände – nicht nur des Fußballverbands – dienten nicht der Kontrolle der Vorsitzenden, so die Kritik in vielen Diskussionssendungen im Rundfunk, sondern stünden unter deren Kontrolle. Nur eine Reform des Sportrechts könne daran etwas ändern.