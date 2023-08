Im Kuss-Skandal hat fast das gesamte Trainerteam der spanischen Weltmeisterinnen aus Solidarität mit der Spielerin Jennifer Hermoso seinen Rücktritt erklärt. Cheftrainer Jorde Vilda, der bisher fest zum umstrittenen und vom Weltverband FIFA vorläufig suspendierten Verbandschef Luis Rubiales steht, verlor damit sein gesamtes Team, wie die spanische Zeitung „Mundo Deportivo“ und andere Medien am Samstag berichteten. Auch Trainer und Trainerinnen von Jugendmannschaften hätten sich dem Schritt angeschlossen, darunter auch die für die Mannschaften der U 19 und U 17 zuständigen Sonia Bermúdez und Kenio Gonzalo.

In einer Erklärung, die den Zeitungen vorlag, kritisierten die Unterzeichnenden das Verhalten von Rubiales und dessen aggressive Rede vom Vortag. So seien vor allem weibliche Funktionäre gezwungen worden, bei der außerordentlichen Sitzung der Generalversammlung des Verbandes in der ersten Reihe zu sitzen, um so den falschen Eindruck zu erwecken, sie stünden zum Fußballboss.

FIFA untersagt Rubiales Kontakt zu Hermoso

Rubiales hatte bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale am vergangenen Sonntag Hermoso auf den Mund geküsst. Später räumte er einen Fehler ein, einen Rücktritt lehnte der Verbandsboss auf der außerordentlichen Generalversammlung am Freitag aber ab. Die FIFA-Disziplinarkommission prüft in ihrem Verfahren einen Verstoß Rubiales' gegen Artikel 13 des eigenen Reglements, der mit „beleidigendes Verhalten und Verstöße gegen die Grundsätze des Fairplay“ überschrieben ist.

An diesem Samstag suspendierte der Fußball-Weltverband Rubiales darüber hinaus vorläufig. Der Funktionär ist damit für alle fußballbezogenen Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene gesperrt. Die Sperre gilt erst einmal für 90 Tage und ist abhängig vom Disziplinarverfahren.

Gleichzeitig ordnete der Weltverband an, dass Rubiales weder persönlich noch durch eine dritte Person Kontakt zu Nationalspielerin Jennifer Hermoso oder ihrem direkten Umfeld aufnehmen darf. Gleiches gelte auch für den Verband RFEF und dessen Funktionäre sowie Mitarbeiter. „Die FIFA bekräftigt ihr uneingeschränktes Bekenntnis zur Achtung der Integrität aller Personen und verurteilt deshalb jedes gegenteilige Verhalten aufs Schärfste“, betonte der Weltverband in seiner Mitteilung.

In einem Statement reagierte der Verband später am Samstag auf die FIFA-Sanktionen. Rubiales vertraue den FIFA-Instanzen „voll und ganz“ und erhalte durch das gegen ihn eingeleitete Disziplinarverfahren die Möglichkeit, „seine Verteidigung zu beginnen, damit die Wahrheit siegt und seine völlige Unschuld bewiesen wird.“ Die Funktion von Rubiales im spanischen Verband übernahm für die Zeit der Suspendierung sein Vize Pedro Rocha Junco. Rubiales ist auch Vizepräsident der Europäischen Fußball-Union UEFA.

Unterdessen veröffentlichte der Verband eine weitere Erklärung, in der er Hermoso abermals der Lüge bezichtigte. Sie hatte erklärt, der Kuss sei nicht in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt, wie von Rubiales behauptet. Zudem unterstellte der RFEF Hermoso, ihre Erklärungen würden ihr sozusagen von der Spielerinnengewerkschaft FutPro vorgegeben und drohte der Spielerin mit einer Klage. Die spanischen Weltmeisterinnen hatten zuvor wiederum angekündigt, in einen Streik zu treten, solange der umstrittene Verbandschef Rubiales seinen Rücktritt nicht erkläre.

Die deutschen Fußballspielerinnen schlossen sich anschließend den globalen Solidaritätsbekundungen für die streikenden Weltmeisterinnen aus Spanien um Jennifer Hermoso an. „Team Deutschland ist bei Euch“, wurde am Samstag als Botschaft über den offiziellen Instagram-Kanal der DFB-Frauen geteilt: „@jennihermoso & Team, Ihr habt unseren vollen Support!“

Die Zeitung „El País kommentierte am Samstag, das spanische #Metoo habe sich zu einem „Schluss jetzt“ kristallisiert. Politiker, Medien und Sportler unterstützten die Frauen in einem Land, das bei dem Schutz von Frauen vor Gewalt durch Männer inzwischen eine Vorreiterrolle einnimmt.

Hermoso hatte am Freitagabend in einem Statement bei Instagram abermals ihre Sicht der Dinge offengelegt und schwere Vorwürfe gegen Rubiales erhoben. Daraufhin ging der Verband in die Offensive und veröffentlichte eine Erklärung, in der angekündigt wurde, „geeignete rechtliche Schritte“ einzuleiten, um „die Ehre des Präsidenten“ zu verteidigen.