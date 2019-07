Raubüberfall in London : „Özil sah total entsetzt aus“

Sead Kolasinac hat am Donnerstag seiner Profession als Verteidiger alle Ehre gemacht. Der Fußballprofi in Diensten des Londoner Premier-League-Klubs FC Arsenal schritt mutig ein, als sich offenbar mit Messern bewaffnete und mit Motorradhelmen maskierte Angreifer dem Auto seines darin sitzenden Mitspielers Mesut Özil näherten. Aufnahmen einer Überwachungskamera am Ort des Geschehens, einer Wohngegend im Nordwesten Londons, zeigen, wie Kolasinac die Fahrertür beschützt, indem er sich den Angreifern mit bloßen Fäusten in den Weg stellt.

Auf vergrößerten Standbildern des Videomaterials ist zu erkennen, dass die zwei darin sichtbaren Angreifer längliche Gegenstände in den Händen halten. Es dürfte sich dabei wohl um die Klingen von Messern handeln. Die BBC schrieb, ein Augenzeuge habe außerdem Dachziegel bei den Angreifern gesehen. Mesut Özil und Sead Kolasinac sind miteinander befreundet.

Das Boulevardblatt „Daily Mail“ hatte zuerst von dem Vorfall berichtet. Demnach sollen sich die Angreifer der am Straßenrand haltenden Mercedes-Benz G-Klasse von Özil gegen fünf Uhr nachmittags auf Motorrollern angenähert haben. Nachdem Kolasinac die Attacke zunächst abgewehrt hatte und die Spieler mit dem Auto davon fahren konnten, sollen die Angreifer sie noch mehr als einen Kilometer weit verfolgt haben.

In einem türkischen Restaurant, in dem Özil häufiger zu Gast sein soll, haben die Spieler dem Bericht zufolge schließlich Schutz gesucht. Die Polizei bestätigte Meldungen über einen versuchten Raub, in dessen Folge zwei namentlich nicht genannte Männer entkommen konnten, bevor sie in einem Restaurant mit den zur Hilfe gerufenen Polizisten sprachen. Festnahmen habe es noch nicht gegeben. Berichten zufolge hat der FC Arsenal den Zwischenfall bestätigt, beide Spieler seien wohlauf.

Die „Daily Mail“ zitiert in ihrem Bericht einen angeblichen Augenzeugen, der sich in der Nähe des türkischen Restaurants aufgehalten haben soll: „Özil sah total entsetzt aus, so wie jeder aussehen würde, der von Männern mit Messern gejagt wurde. Er sah aus, als wäre er um sein Leben gerannt.“ Erst vor dem Restaurant hätten sich die Verfolger zur Flucht entschieden, weil Mitarbeiter des Hauses auf die Straße gerannt seien. Anderen Berichten ist zu entnehmen, dass sich Özils Ehefrau Amine zur Zeit des Angriffs ebenfalls in dem Auto befunden haben soll.

Kolasinac ist 26 Jahre alt und wurde als Kind bosnischer Eltern in Karlsruhe geboren. Über die Jugendmannschaften des Karlsruher SC, der TSG 1899 Hoffenheim und des VfB Stuttgart kam er 2011 zum FC Schalke 04, wo er wenig später den Schritt zu den Bundesligaprofis schaffte. Im Verlauf der Zeit entwickelte er eine gute Beziehung zu den Fans des Klubs, insbesondere zu den Ultras, mit denen er während einer Sperre sogar einmal eine Auswärtsfahrt nach Ingolstadt unternahm – mit königsblauem Fischerhut. Im Sommer 2017 wechselte der bullige Abwehrspieler dann zum FC Arsenal nach London. Er hat den Ruf, ein robuster und kompromissloser Verteidiger zu sein, der vor allem von seiner starken Physis profitiert. Zu seinen Spitznamen gehören deshalb „Der bosnische Hulk“ und „The Tank“ – der Panzer.