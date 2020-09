Löw und das DFB-Team : Der Preis der Pandemie

Erkenntnisse gehen über Ergebnisse: Wohl noch nie hat Löw so deutlich gemacht, dass ihn Resultate wenig kümmern. Doch für das DFB-Team lauern in dieser Herangehensweise gleich zwei Gefahren.

Es ist noch ein weiter Weg, bis es für die Nationalmannschaft wieder etwas zu gewinnen gibt. Das liegt nicht nur daran, dass die EM noch fern ist. Joachim Löw hat die Nations League zum Entwicklungs- und auch Schonprogramm ausgerufen, und so verständlich, weil verantwortungsbewusst gegenüber den Spielern, das sein mag: Die Herzen der Zuschauer lassen sich so nicht so leicht erobern. Erkenntnisse gehen über Ergebnisse – das ist zwar auf dem Weg zu einem Turnier immer schon das Credo des Bundestrainers gewesen, aber wohl noch nie hat er so deutlich gemacht, dass ihn die Resultate wenig kümmern. Man darf gespannt sein, welches Trainingsprogramm Löw an diesem Sonntag in Basel gegen die Schweiz wählt. Beim 1:1 gegen Spanien war es ihm wichtiger, dass sein Team eine Stunde gut gepresst hatte, als dass es am Ende die Führung über die Zeit brachte. Ist das der Sinn von (diesem) Wettbewerb?

Nicht einmal zwei Wochen nach dem Triple-Rausch der Bayern und einer allseits gefeierten Champions-League-Endrunde ist der Fußball jäh in den Mühen des Alltags angekommen. Dazu gehört die Erkenntnis, dass er, bei aller Macht, die Gesetze von Raum und Zeit nicht biegen kann. Es muss einiges hineingequetscht werden in das Dreivierteljahr bis zur EM. Und falls sich an dieser Stelle jemand fragen sollte, ob es eine Nations League dann wirklich braucht, lautet die Antwort: Es braucht sie, weil es sie gibt.

Mehr als 100 Millionen Euro, so hat es der Turnierdirektor der Europäischen Fußball-Union (Uefa), Martin Kallen, vorgerechnet, würde der Verband mit jedem Spieltag verlieren, der nicht ausgetragen wird. Etwa 10 Millionen Euro wiederum nimmt der Deutsche Fußball-Bund mit jedem Länderspiel ein, Geld, das er braucht angesichts der Ausfälle durch Corona. Die Uefa und mit ihr die Nationalverbände waren die Ersten, die in der Krise Verzicht übten, indem sie einer Verschiebung der EM um ein Jahr zustimmten (auch wenn im Nachhinein gar keine Alternative denkbar erscheint), nun sehen sie sich und ihre Interessen am Zug. Das ist legitim, wird aber womöglich, gerade wenn es in den Herbst und Winter geht, Spiele produzieren, die statt sportlicher Qualität so manche Quälerei hervorbringen. Im großen Verteilungskampf sind die physischen Ressourcen nun einmal endlich. Der Preis der Pandemie, er ist auch im Fußball längst noch nicht bezahlt.

Beim Blick auf die personellen Möglichkeiten kann Löw sich seine Haltung leisten, im besten Fall zahlt sie sich auf lange Sicht auch aus. Er und seine Mannschaft sollten nur zusehen, dass nicht versehentlich noch etwas anderes auf der Rechnung landet. Zum Kleingedruckten gehört schließlich, dass die Ergebnisse in der Nations League nicht ganz ohne Bedeutung sind. Verliert die deutsche Mannschaft durch schlechte Resultate einen der ersten zehn europäischen Plätze in der Weltrangliste, droht ein ungemütlicher Weg zur WM 2022. Das mag im Moment noch vage klingen. Aber der Versuch, besonders weit vorauszuschauen – das ist für Löw und sein Team schon auch mal gründlich schiefgegangen.