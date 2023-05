Für Offensivspieler Mohamed Salah ist die verpasste Champions-League-Qualifikation mit dem FC Liverpool ein Schock. „Ich bin am Boden zerstört. Es gibt keine Entschuldigung dafür“, schrieb der Ägypter nach dem 4:1-Sieg des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United im Nachholspiel gegen den FC Chelsea am späten Donnerstagabend bei Instagram.

Dadurch kann das Team von Trainer Jürgen Klopp in der englischen Premier League am letzten Spieltag nicht mehr Platz vier erreichen. „Wir hatten alles, was wir brauchten, um es dieses Jahr in die Champions League zu schaffen, und wir haben versagt“, schrieb der 30 Jahre alte Salah. Die Liverpooler, die 2019 die Königsklasse gewannen, sind erstmals nach sechs Jahren nicht in der Champions League dabei.

„Das ist das absolute Minimum“

Die Reds liegen einen Spieltag vor Saisonende sechs Punkte hinter United und vier Zähler hinter Newcastle United. Damit wird die Klopp-Elf trotz der Aufholjagd in den letzten Wochen die Premier League auf dem fünften Platz beenden und nächste Saison in der Europa League spielen. „Wir sind Liverpool und die Qualifikation für den Wettbewerb ist das absolute Minimum“, schrieb der enttäuschte Salah.

Der Brasilianer Casemiro (6. Minute), Anthony Martial (45.+6), Bruno Fernandes per Foulelfmeter (73.) und Marcus Rashford (78.) sorgten mit ihren Toren für den Sieg von Manchester United, das sich damit auf den dritten Platz schob. Als Meister steht bereits Stadtrivale Manchester City fest. Chelsea, das nur noch durch Joao Felix verkürzen konnte (89.), findet sich nach einer desaströsen Saison trotz hoher Investitionen nur auf dem zwölften Platz wieder. Auch der deutsche Nationalspieler Kai Havertz konnte am Donnerstag in Old Trafford bis zu seiner Auswechslung in der 64. Minute nichts ausrichten.

Der langjährige Bundesliga-Manager Jörg Schmadtke soll Klopp nun beim Umbau des Kaders in Liverpool helfen. Nach Informationen der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ soll Schmadtke zunächst für drei Monate in der anstehenden Wechselperiode als Transferberater bei den Reds tätig sein und am Freitag offiziell vorgestellt werden.

Der 59 Jahre alte Schmadtke (59) war zuletzt viereinhalb Jahre lang als Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg tätig. Ende Januar hatte er sein Amt aufgegeben und sich eigentlich in den Ruhestand verabschiedet. Nun zieht es ihn zum englischen Traditionsklub. Auch eine längere Zusammenarbeit mit dem FC Liverpool sei nicht ausgeschlossen, schrieb die Zeitung.

Parallel wolle Liverpool die Suche nach einem neuen Sportdirektor aber intensivieren. Auch wegen der verpassten Teilnahme an der nächsten Kampagne der Königsklasse steht die Mannschaft vor einem großen Umbruch. Den soll Schmadtke nun zusammen mit Klopp gestalten. Es gibt einiges zu tun. Nicht nur ein Mo salah wird ganz genau schauen, wie sich der Klub aufstellt, um ein abermaliges Verpassen der Champions League zu verhindern.