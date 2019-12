https://www.faz.net/-gtl-9umpy

Klopp träumt von Titel : „Es fühlt sich wirklich besonders an“ Aktualisiert am 20.12.2019 - 14:45 Bildbeschreibung einblenden Will Titel gewinnen mit dem FC Liverpool: Jürgen Klopp Bild: Reuters Der deutsche Trainer kann mit seinem FC Liverpool etwas ganz besonderes schaffen. Gegner Flamengo Rio de Janeiro hofft dagegen auf eine Wiederholung eines legendären Spiels. Jürgen Klopp ist gewarnt. 2 Min. Permalink: https://www.faz.net/-gtm-9umpy Weitersagen abbrechen Jürgen Klopp steht vor der nächsten Krönung. Das überragende Jahr 2019 mit dem Gewinn der Champions League im Juni und der aktuellen Dominanz in der englischen Premier League soll mit Liverpools ersten Titel bei einer Klub-Weltmeisterschaft am Samstag (18.30 Uhr/DAZN) gegen Flamengo Rio de Janeiro veredelt werden. „Wir sind hier, um zu gewinnen“, stellte Klopp vor dem Finale in der qatarischen Hauptstadt Doha klar. „Die Mannschaft will es, der Verein will es. Es fühlt sich wirklich besonders an.“ Klopp wäre im Erfolgsfall der erste deutsche Trainer, der einen Klub-WM-Titel bejubeln dürfte. Doch der seit 2005 jährlich ausgetragene Wettbewerb habe in Europa nicht ansatzweise die Bedeutung wie beim Rest der Welt, bedauerte Klopp. „Ich würde diese Sichtweise gerne ein bisschen verändern. Für mich hat sie sich schon verändert, seitdem wir hier sind“, sagte der 52-Jährige. „Flamengo wurde mit dem klaren Auftrag hierher geschickt, zu gewinnen und als Helden zurückzukehren.“ Gegen frühere Bundesliga-Profis Ob Sturm-Star Mohamed Salah und Co. zu Legenden am Samstag werden können? „Ich weiß es nicht“, antwortete Klopp. „Ich werde das in der Besprechung vor dem Spiel auch nicht verwenden. Das lenkt nur ab. Wenn Menschen über die Spieler nach deren Karriere denken, sie seien deswegen eine Legende – wunderschön.“ Doch vorerst steht noch das Endspiel im Khalifa International Stadium, einem der geplanten WM-Stadien 2022, aus. Ein „sehr, sehr hartes Spiel“ erwarte der deutsche Coach gegen den brasilianischen Traditionsklub, bei denen die früheren Bundesliga-Profis Diego (Werder Bremen/VfL Wolfsburg), Rafinha (Schalke 04/Bayern München) und Stürmer Bruno Henrique (VfL Wolfsburg) wichtige Rollen spielen. „Sie sind ein gutes Team, aber wir sind auch nicht schlecht“, sagte Klopp. Das zeigten seine Spieler bislang eindrucksvoll. In der heimischen Premier League ist der FC Liverpool klarer Tabellenführer und noch unbesiegt. In der Champions League gelang der Sprung ins Achtelfinale. „Wir sehen uns nicht als unschlagbare Mannschaft“, erklärte Klopp. „Wir sind ein Team, das alles tut, um Spiele zu gewinnen. Gegner Flamengo, Copa-Libertadores-Sieger 2019, setzt dagegen auf die Vergangenheit. Damals, im Weltpokal-Finale 1981 im japanischen Tokio, gab „Fla“, wie der Klub genannt wird, vor allem dank Mittelfeld-Legende Zico dem FC Liverpool eine Lehrstunde. „Die Mannschaft machte sich unsterblich beim 3:0 gegen Liverpool“, erklärte der frühere Bayern-Stürmer Giovane Elber im Interview des Online-Portals „Sportbuzzer“. „Weltpokalsieger – ganz Brasilien feierte und jubelte wie beim Gewinn einer Weltmeisterschaft.“ Spielmacher Diego bekräftigte: „Wir träumen vom Titel.“ Mehr zum Thema 1/ Bei einem Erfolg der Südamerikaner wird es sicher eine große Siegesfeier geben. Sollte Klopp mit seiner Mannschaft den Klub-WM-Titel holen, fällt die große Sause indes aus. Boxing-Day wartet am kommenden Donnerstag in England und der nächste wichtige Auftritt für die spielgestressten Liverpool-Profis. Keine Busfahrt durch Liverpool, sondern ein Spiel bei Leicester City steht daher auf Klopps Sieges-Fahrplan. true Zur Startseite Permalink: https://www.faz.net/-gtm-9umpy Weitersagen abbrechen

Topmeldungen Das Unterhaus hat für das Abkommen von Premierminister Johnson gestimmt. Der Entwurf für das entsprechende Ratifizierungsgesetz wurde mit großer Mehrheit in zweiter Lesung angenommen. Nach einem Ultimatum der Partei zieht Robert Möritz Konsequenzen – während weitere Details aus seiner rechtsextremen Vergangenheit öffentlich werden. Für die Bundes-CDU bleibt aber eine grundsätzliche Frage bestehen. Vom Hergang der Schießerei vor dem Moskauer Sitz des Geheimdiensts FSB kursieren verschiedene Versionen. In Moskau werden Informationen über den Schützen bekannt. Ein möglicher terroristischer Hintergrund wird untersucht. Geht der Siemens-Chef bald in Rente und überlässt Kronprinz Roland Busch das Feld? Sicher ist nur, dass der Konzern gut ist für den größten Börsengang des kommenden Jahres – und noch ein Kandidat klopft an die Tür zum Dax.

Newsletter Immer auf dem Laufenden Sie haben Post! Abonnieren Sie unsere FAZ.NET-Newsletter und wir liefern die wichtigsten Nachrichten direkt in Ihre Mailbox. Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut. Bitte wählen Sie einen Newsletter aus. Newsletter wählen Sprinter

DER TAG – Am frühen Morgen

Hauptwache

DER TAG - Am Morgen

Politik-Analysen

DER TAG - Am Mittag

Finanzen-Analysen

Wirtschaft

Sport-Analysen

DER TAG am Nachmittag

Themen des Tages

Rhein-Main

DER TAG - Am Abend

Wissenschaft

Frankfurter Allgemeine Stil

Literatur

Familie

Einspruch Bitte tragen Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Abonnieren Vielen Dank für Ihr Interesse an den F.A.Z.-Newslettern. Sie erhalten in wenigen Minuten eine E-Mail, um Ihre Newsletterbestellung zu bestätigen.

{"show_ads": true, "numFound": 3, "docs": [{"doc_type": "artikel", "create_date": "2019-12-18T22:33:40Z", "title": "\u201eIch bin rundum gl\u00fccklich \u00fcber unsere Vorstellung\u201c", "url": "https://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/juergen-klopp-kann-mit-liverpool-weltmeister-werden-16543115.html", "teaser_img_url": "https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/sport/3834137096/1.6543137/article_teaser_ressortmodul/grosse-freude-juergen-klopp.jpg", "section": "sport", "faz_plus": false, "change_date": "2019-12-18T22:33:42Z", "teaser": "Siegtor kurz vor Abpfiff: Der FC Liverpool erreicht mit M\u00fche gegen Monterrey das Finale der Klub-Weltmeisterschaft in Qatar. Firmino trifft und Trainer J\u00fcrgen Klopp zeigt sich erst m\u00fcrrisch und schlie\u00dflich doch zufrieden.", "supertitle": "J\u00fcrgen Klopp bei der Klub-WM", "source": "sid\r

", "teaser_img_subline": "Gro\u00dfe Freude: J\u00fcrgen Klopp und Jordan Henderson ziehen mit Liverpool ins Finale ein.", "date": "2019-12-18T22:33:40Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6543115", "payload": {"headline_short": "Klub-WM: Klopp kann Weltmeister werden", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Reuters\", \"last_publication\": \"2019-12-18T22:56:39.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/sport/3834137096/1.6543137/grosse-freude-juergen-klopp.jpg\", \"section\": \"sport\", \"published\": \"2019-12-18T19:30:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Gro\\u00dfe Freude: J\\u00fcrgen Klopp und Jordan Henderson ziehen mit Liverpool ins Finale ein.\", \"source\": \"Reuters\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-12-18T22:56:39.000+0100\", \"title\": \"64217381\", \"first_publication_date\": \"2019-12-18T19:30:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6543137\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/sport\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2019-12-18T22:33:42Z", "committed": "2019-12-18T22:33:42Z", "seo_description": "", "seo_title": "J\u00fcrgen Klopp kann mit Liverpool Weltmeister werden", "source": "sid\r

", "first_publication": "2019-12-18T20:11:51.047Z", "teaser_img_id": "1.6543137", "published": "2019-12-18T22:33:40.452Z", "date_changed": "2019-12-18T22:33:42Z", "first_publication_date": "2019-12-18T20:11:51.047Z", "coords": ["53.4091670000000000,-2.9855560000000000"], "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/sport/fussball/juergen-klopp-kann-mit-liverpool-weltmeister-werden-16543115/grosse-freude-juergen-klopp-und-16543137.html\", \"image_id\": \"1.6543137\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Reuters\", \"last_publication\": \"2019-12-18T22:56:39.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/sport/3834137096/1.6543137/grosse-freude-juergen-klopp.jpg\", \"section\": \"sport\", \"published\": \"2019-12-18T19:30:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Gro\\u00dfe Freude: J\\u00fcrgen Klopp und Jordan Henderson ziehen mit Liverpool ins Finale ein.\", \"source\": \"Reuters\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-12-18T22:56:39.000+0100\", \"title\": \"64217381\", \"first_publication_date\": \"2019-12-18T19:30:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6543137\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/sport\", \"description\": \"\"}}, {\"url\": \"/aktuell/sport/fussball/juergen-klopp-kann-mit-liverpool-weltmeister-werden-16543115/im-finale-juergen-klopp-und-16529054.html\", \"image_id\": \"1.6529054\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Reuters\", \"last_publication\": \"2019-12-18T21:11:12.000+0100\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/sport/3252435848/1.6529054/im-finale-juergen-klopp-und.jpg\", \"section\": \"sport\", \"published\": \"2019-12-10T17:21:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Im Finale: J\\u00fcrgen Klopp und Liverpool\", \"source\": \"Reuters\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-12-18T21:11:12.000+0100\", \"title\": \"64052738\", \"first_publication_date\": \"2019-12-10T17:21:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6529054\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/sport\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/sport/fussball", "dpa_nitf_fixture": ""}, {"doc_type": "video", "create_date": "2019-12-20T07:40:20Z", "title": "Brasilianer Italo Ferreira gewinnt ersten WSL-Titel", "url": "https://www.faz.net/aktuell/sport/hawaii-brasilianer-italo-ferreira-gewinnt-ersten-wsl-titel-16545310.html", "teaser_img_url": "https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/2023740457/1.6545308/article_teaser_ressortmodul/64243848.jpg", "section": "sport", "faz_plus": false, "change_date": "2019-12-20T12:25:17Z", "teaser": "Mit spektakul\u00e4ren Flugman\u00f6vern \u00fcberwand er die gr\u00f6\u00dften und schwierigsten Wellen in Hawaii und besiegte somit seinen brasilianischen Rivalen Gabriel Medina in einem packenden Finale. Wellenreiten wird 2020 zum ersten Mal ein olympischer Sport.", "supertitle": "Der Wellenbezwinger", "date": "2019-12-20T07:40:20Z", "doc_id": "1.6545310", "payload": {"video_durations": ["55", "55", "55"], "headline_short": "Der Wellenbezwinger Brasilianer Italo Ferreira gewinnt ersten WSL-Titel", "show_on_multimedia_overview": true, "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"AFP\", \"last_publication\": \"2019-12-20T09:30:37.000+0100\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/2023740457/1.6545308/64243848.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2019-12-19T00:00:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"source\": \"AFP\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-12-20T09:30:37.000+0100\", \"title\": \"64243848\", \"first_publication_date\": \"2019-12-19T00:00:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6545308\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2019-12-20T12:25:17Z", "published": "2019-12-20T07:40:20Z", "video_urls": ["https://www.youtube.com/embed/TciKv9D6h4Q?vq=hd1080", "https://www.youtube.com/embed/TciKv9D6h4Q?vq=hd720", "https://www.youtube.com/embed/TciKv9D6h4Q?vq=hd360"], "teaser_img_id": "1.6545308", "committed": "2019-12-20T12:25:17Z", "date_changed": "2019-12-20T12:25:17Z", "first_publication_date": "2019-12-20T07:40:20Z"}, "subsection_paths": "/aktuell/sport"}, {"doc_type": "artikel", "create_date": "2019-12-19T12:08:53Z", "title": "Klopp streitet an der Seitenlinie", "url": "https://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/bei-liverpools-einzug-ins-klub-wm-finale-streitet-klopp-an-der-seitenlinie-16543862.html", "teaser_img_url": "https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/sport/1547398238/1.6543868/article_teaser_ressortmodul/duell-am-spielfeldrand-juergen.jpg", "section": "sport", "faz_plus": false, "change_date": "2019-12-19T12:08:53Z", "teaser": "J\u00fcrgen Klopp greift im Finale der Klub-WM mit dem FC Liverpool erstmals nach dem Titel. Sein Zoff an der Seitenlinie mit dem Trainerkollegen war der gr\u00f6\u00dfte Aufreger in einem wenig spektakul\u00e4ren Halbfinale gegen CF Monterrey.", "supertitle": "Liverpool bei Klub-WM", "source": "sid\r

", "teaser_img_subline": "Duell am Spielfeldrand: J\u00fcrgen Klopp \u00e4fft den gegnerischen Trainer Antonio Mohamed nach. ", "date": "2019-12-19T12:08:53Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6543862", "payload": {"headline_short": "Liverpool bei Klub-WM: Klopp streitet an der Seitenlinie", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"EPA\", \"last_publication\": \"2019-12-19T13:08:53.000+0100\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/sport/1547398238/1.6543868/duell-am-spielfeldrand-juergen.jpg\", \"section\": \"sport\", \"published\": \"2019-12-18T00:00:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Duell am Spielfeldrand: J\\u00fcrgen Klopp \\u00e4fft den gegnerischen Trainer Antonio Mohamed nach. \", \"source\": \"EPA\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-12-19T13:08:53.000+0100\", \"title\": \"64231243\", \"first_publication_date\": \"2019-12-18T00:00:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6543868\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/sport\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2019-12-19T12:08:53Z", "committed": "2019-12-19T12:08:53Z", "seo_description": "", "seo_title": "Bei Liverpools Einzug ins Klub-WM-Finale streitet Klopp an der Seitenlinie", "source": "sid\r

", "first_publication": "2019-12-19T12:08:53.138Z", "teaser_img_id": "1.6543868", "published": "2019-12-19T12:08:53.138Z", "date_changed": "2019-12-19T12:08:53Z", "first_publication_date": "2019-12-19T12:08:53.138Z", "coords": ["53.4091670000000000,-2.9855560000000000"], "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/sport/fussball/bei-liverpools-einzug-ins-klub-wm-finale-streitet-klopp-an-der-seitenlinie-16543862/duell-am-spielfeldrand-juergen-16543868.html\", \"image_id\": \"1.6543868\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"EPA\", \"last_publication\": \"2019-12-19T13:08:53.000+0100\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/sport/1547398238/1.6543868/duell-am-spielfeldrand-juergen.jpg\", \"section\": \"sport\", \"published\": \"2019-12-18T00:00:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Duell am Spielfeldrand: J\\u00fcrgen Klopp \\u00e4fft den gegnerischen Trainer Antonio Mohamed nach. \", \"source\": \"EPA\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-12-19T13:08:53.000+0100\", \"title\": \"64231243\", \"first_publication_date\": \"2019-12-18T00:00:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6543868\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/sport\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/sport/fussball", "dpa_nitf_fixture": ""}]} {"isins": {}, "empty": true}