Aktualisiert am

Aus der Traumrückkehr in die spanische Liga wird nichts. Dem aberwitzigen Angebot aus Saudi-Arabien widersteht er auch. Stattdessen wechselt Lionel Messi in die USA. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Auf ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten: Fußballstar Lionel Messi will künftig für David Beckhams US-Klub Inter Miami spielen. Der 35 Jahre alte Weltmeister aus Argentinien gab das am Mittwoch selbst bekannt in einem Interview mit den beiden spanischen Sportzeitungen „Mundo deportivo“ und „Sport“. „Die Entscheidung ist gefallen. Ich werde nicht mehr nach Barcelona zurückkehren, ich gehe nach Miami“, sagte er.

Sie seien zwar noch nicht zu 100 Prozent einig und „ein paar Dinge müssen noch geklärt werden. Aber wir haben entschieden, dass ich meinen Weg dort fortführe“, erklärte er. Details verriet er nicht, auch nichts zu einer möglichen Vertragslaufzeit bei Miami. Messis Ankunft sei der größte Transfer in der 27-jährigen Geschichte der MLS, nur der Wechsel einst von Beckham könne da mithalten, schrieb ESPN. Laut Infos des Senders soll es auch um eine Beteilungungsoption von Messi an Inter gehen.

Beckham ist einer der Mitbesitzer

Nach zwei eher emotionslosen Jahren bei Paris Saint-Germain kann er ablösefrei in die Major League Soccer wechseln. Aus der von vielen Fans – und ihm selbst – ersehnten Rückkehr nach zwei Jahren zum FC Barcelona wurde nichts. Das angebliche Milliardenangebot aus Saudi-Arabien konnte Messi ebenfalls nicht verführen. Nach dem Scheitern einer Barcelona-Rückkehr wolle er Europa verlassen und etwas aus dem Rampenlicht rücken, sagte Messi: Er habe auch an seine Familie gedacht.

Messi wäre gerne zu seinem früheren Klub nach Barcelona zurückkehrt. „Ich wollte meine eigene Entscheidung treffen, und deshalb ist meine Rückkehr zu Barça nicht zustande gekommen. Auch wenn ich es gerne getan hätte, war es nicht möglich“, sagte der 35-Jährige in einem Interview mit den beiden spanischen Sportzeitungen „Mundo deportivo“ und „Sport“.

Insbesondere die finanziellen Turbulenzen des FC Barcelona beeinflussten die Entscheidung des Argentiniers, künftig für David Beckhams US-Klub zu spielen. „Ich habe gehört, dass sie Spieler verkaufen oder die Gehälter senken mussten, und die Wahrheit ist, dass ich das nicht wollte“, sagte Messi über den spanischen Klub, für den er von seiner Jugend an bis Mitte 2021 spielte. Der argentinische Nationalspieler deutete an, dass er nicht dafür verantwortlich gemacht werden wollte, dass Barcelona seinen Kader hätte anpassen müssen, nur um ihm entgegenzukommen.

Auch wenn Messi als Spieler wohl nicht mehr zu Barcelona zurückkehren wird, kann er sich eine Rückkehr in anderer Funktion zu den Katalanen zukünftig durchaus vorstellen: „Ich weiß nicht, wann oder was, aber ich hoffe, dass ich eines Tages etwas zum Verein beitragen und helfen kann, denn es ist ein Verein, den ich liebe, wie ich immer gesagt habe“, erklärte Messi, der sich auch gut vorstellen kann, irgendwann mit seiner Familie in Barcelona zu leben.

MLS freut sich schon auf Messi

Anfang 2018 wurde die Gründung von Inter Miami in den USA verkündet als 25. Klub der MLS, im März zwei Jahre später absolvierte das Team, für das kurzzeitig auch mal der Berliner Jerome Kiesewetter spielte, die erste Ligapartie. Beckham, ehemaliger englischer Starspieler, ist einer der Mitbesitzer.

Die MLS hieß den prominenten Zugang schon einmal willkommen. „Wir sind erfreut, dass Lionel Messi gesagt hat, er beabsichtige, sich Inter Miami und der Major League Soccer in diesem Sommer anzuschließen“, teilte die Liga in einer Stellungnahme mit. „Obwohl noch etwas Arbeit bleibt, um den Vertrag zu finalisieren, freuen wir uns darauf, einen der größten Fußballspieler aller Zeiten in unserer Liga willkommen zu heißen.“