Aktualisiert am

Aus in Champions League

Aus in Champions League :

Aus in Champions League : Wut der Paris-Fans richtet sich gegen Messi und Neymar

Mit viel Geld aus Qatar will Paris Saint-Germain die Champions League gewinnen. Daraus wird diesmal wieder nichts. Die Fans sind sauer. Das bekommen alle zu spüren – nur ein Spieler nicht.

Die Fans des französischen Fußball-Spitzenklubs Paris St. Germain haben den PSG-Stars das Champions-League-Aus gegen Real Madrid unter der Woche nicht verziehen. Beim 3:0-Heimsieg im Punktspiel der Ligue 1 gegen Girondins Bordeaux am Sonntagmittag wurde nur der einheimische Weltmeister Kylian Mbappé, einziger Torschütze des Hauptstadtklubs beim 1:3 bei den Königlichen wie auch im Hinspiel, mit Applaus begrüßt.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ zwei Monate kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Hingegen mussten die anderen Superstars Lionel Messi und Neymar die ungewohnte Erfahrung von Pfeifkonzerten machen. Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP wurde der erst zu Saisonbeginn vom FC Barcelona gekommene Messi wie niemals zuvor in seiner gesamten Profikarriere ausgebuht und bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

Für den ebenfalls mit lautstarken Missfallensbekundungen bedachten PSG-Coach Mauricio Pochettino war „Traurigkeit“ nach Abpfiff „das einzig richtige Wort“ zur Beschreibung seiner Gefühle: „Traurigkeit darüber, einen solchen Nachmittag im Prinzenpark erleben zu müssen.“ Der Umgang besonders mit Messi und Neymar „macht uns alle betroffen“, sagte der Argentinier weiter und nahm seine Ausnahmespieler in Schutz: „Wir sind alle zusammen verantwortlich.“

Mbappé erzielte das Führungstor (24.) und stellte die Weichen auf Sieg. Neymar (52.) und Leandro Paredes (61.) sorgten für den Endstand. Julian Draxler und Thilo Kehrer wurden von Pochettino erst kurz vor Schluss eingewechselt. Bei der Vorstellung der Mannschaft hatten die PSG-Anhänger geschwiegen und nicht wie gewohnt nach der Ansage des Vornamens durch den Stadionsprecher lautstark den Nachnamen gerufen – einzige Ausnahme war Mbappé. Dabei ist unklar ob er Weltmeister bleibt. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Real Madrid gilt als heißer Kandidat.

Forderung der PSG-Ultras

Mit 65 Punkten führt PSG in der französischen Meisterschaft klar vor OGC Nizza (50). „Wir verstehen die Enttäuschung total und die Reaktionen“, betonte PSG-Profi Presnel Kimpembe. „Wir wollten nicht in dieser Lage sein. Es ist enttäuschend, es ist frustrierend für den Verein, für die Fans, für uns. Unser Ego ist verletzt, aber wir müssen aufstehen.“

PSG-Ultras hatten am Samstag nach dem abermaligen frühen Aus in der Königsklasse den Rücktritt des Vereinspräsidenten Nasser Al-Khelaifi gefordert. Die Vereinigung Collectif Ultras Paris (CUP) rief in den Sozialen Medien die Anhänger des französischen Klubs dazu auf, im Heimspiel gegen Girondins „unsere Unzufriedenheit zu zeigen – aber ohne Gewalt“.

Mehr zum Thema 1/

Zum vierten Mal in den vergangenen sechs Jahren war PSG schon im Achtelfinale der Königsklasse gescheitert. Der Klub habe dem qatarischen Geldgeber die Rückkehr auf das höchste Niveau zu verdanken, schrieb die Vereinigung, „aber es ist klar, dass er nicht der richtige Mann für den Job ist“. Die aktuelle Situation verlange „eine komplette Umstrukturierung auf allen Ebenen“, so die Forderung. Im Stadion hatten sie dann auch ein Banner mit der Rücktrittsaufforderung aufgehängt, mit dem Schlusspfiff ertönte dann noch ein weiteres Pfeifkonzert von den Rängen.