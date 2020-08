Kündigung beim FC Barcelona : Die Selbstdemontage des Lionel Messi

Die Liebe von Fußballfans zu ihren Stars kennt keine Grenzen. Alle lieben Leo Messi, in Barcelona, in Spanien, auf der ganzen Welt. Da scheint es nur logisch, dass im Gezanke um die Zukunft des FC Barcelona und die Messis nun Vereinspräsident Josep Maria Bartomeu die Rolle des bösen Buben zugeschoben wird. Die Selbstdemontage, die der großartige Fußballprofi gerade an sich vollzieht, bleibt dabei unterbelichtet.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Denn anders lässt sich nicht beschreiben, was Messi mit seiner Kündigung per Bürofax angerichtet hat. Auslöser seiner Flucht sind nun nicht, wie zuletzt bei Spaniens Altkönig Juan Carlos, richterliche Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung – dafür wurde Messi bereits 2017 verurteilt –, sondern die sportliche Entwicklung des Klubs. Aber wie bei Juan Carlos weiß die Öffentlichkeit eigentlich nichts von Messi, außer, dass er geht. Er hat nicht gesagt, wohin oder warum, kein Wort an seine Fans. Stattdessen legt er es auf einen hässlichen Streit vor den Gerichten über die Konditionen seines Weggangs an. Messi beschädigt sein Ansehen, das er sich auf dem Rasen erworben hat.

Seit der 2:8-Klatsche gegen die Bayern, dem schlimmsten Debakel, an das sich Barças Fans erinnern können, hat er sich nicht geäußert. Er ist der Kapitän der Mannschaft und damit nicht nur ihr Sprecher gegenüber der Vereinsführung, sondern auch in der Öffentlichkeit. Kein Wort der Entschuldigung, kein Fingerzeig, wie es weitergehen soll. Es stimmt, dass Messi kein Lautsprecher ist, der auf die Pauke haut, aber wenn er in der Vergangenheit vor der sportlichen Entwicklung gewarnt hat, dann hat jeder hingehört. Und jetzt ist von ihm nichts zu hören. Stattdessen schickt er ein Fax mit der Kündigung.

Auch ohne Erklärungen des Argentiniers darf davon ausgegangen werden, dass seine Kündigung der Frustration über die vergangenen beiden Jahre bei Barça geschuldet ist. Messi forderte Verstärkungen, die Rückkehr von Neymar nach Barcelona, stattdessen kam Griezmann von Atlético. Jetzt möchte Messi auf seine Spezis im Team nicht verzichten, vor allem nicht auf Luis Suárez. Doch der 33-Jährige ist oft verletzt, der Verein will ihn und andere verkaufen.

Klubchef Bartomeu hat erst vor wenigen Tagen betont, dass der Verein die Gehälter senken muss. Mit der Pandemie, die in Spanien derzeit wieder besonders stark wütet, schwinden die Einnahmen, und der Verein kann sich nicht länger die teuerste Mannschaft Europas leisten. Wenn das Team erneuert werden soll, dann müssen ältere und teure Spieler den Klub verlassen. Profiteams von Fußballmannschaften sind Zweckgemeinschaften, Messi weiß dies offenbar auch nach 20 Jahren bei einem der größten Profiklubs der Welt nicht.

Ronald Koeman hatte für den 33-Jährigen die Rolle des reifen, erfahrenen Weltstars vorgesehen, zu dem junge, erfolgshungrige Spieler aufschauen, der ihnen Orientierung gibt, auf und neben dem Platz. Doch für diese Rolle bedürfte es einer persönlichen Reife, die Messi offenbar nicht hat. Sonst würde er die Tür nicht so laut hinter sich zuschlagen.