Transfer des Fußball-Stars : Darum lieben die Argentinier Messi nun wieder

Hallo Paris! Lionel Messi spielt jetzt in Frankreich, was auf die Argentinier freut.

Erst die Abschiedstränen von Barcelona, dann der triumphale Empfang in Paris: Aus gut 11.000 Kilometern Entfernung, Luftlinie, verfolgen die Fußballfans in Argentinien die aufregenden Tage rund um Lionel Messi. Es scheint, als wäre die Distanz der letzten Jahre verflogen, die Liebe zwischen Idol und Basis neu entbrannt.

Dafür sorgte vor allem der erstmalige Gewinn der Copa América vor einigen Wochen in Brasilien. Der erste große Titel im argentinischen Dress: Für Messi, aber auch für die Anhänger der Albiceleste war es eine Befreiung. Und vielleicht auch ein Neuanfang etwa 15 Monate vor der Weltmeisterschaft in Qatar.

Das ist der nächste große Herzenswunsch der Argentinier. Der WM-Titel 2022 soll der krönende Karriereabschluss des dann 35 Jahre alten mehrmaligen „Weltfußballers“ im Nationalteam werden. Und die meisten Fans denken, dass die Entscheidung, ein sich in den letzten Jahren stetig zurück entwickelndes Barça zu verlassen, richtig war.

Messi galt den Argentiniern zwar als genialer Fußballer, aber eben auch als distanziert und bisweilen kühl. Doch mit seiner emotionalen Feier des Copa-América-Gewinns, mit dem Abschied von Barcelona, dem Auftreten als Familienmensch an der Seite von Ehefrau Antonella Roccuzzo und dem Teilen von Fitness-Videos seiner Gattin fängt Messi mehr und mehr an, auch die sentimentalen Begehrlichkeiten des Boulevards zu füllen.

Allein Antonella Roccuzzo hat bei Instagram 16,8 Millionen Follower und ist längst eine Stil-Ikone geworden. In kaum einer anderen Stadt als in Paris wird es nun wohl besser gelingen, die Gier nach Spektakel und Spekulation zu bedienen. Mit Genugtuung nehmen die Argentinier zur Kenntnis, dass der Brasilianer Neymar offenbar bereit scheint, die Rolle des Kronprinzen auszufüllen. Und neben Messi gerät nun ein weiterer Argentinier zunehmend in den Fokus am Rio de la Plata.

Trainer Mauricio Pochettino stand in den letzten Jahren stets im Schatten von Landsmann und Kollege Diego Simeone bei Atlético Madrid. Doch seit Pochettino PSG übernommen hat, ist er in die erste Reihe des argentinischen Fußballadels aufgestiegen. Argentiniens Medien schauen jetzt genau hin, wie das argentinische Führungsduo bei PSG zurechtkommt. Die Telenovela aus Paris kann beginnen.