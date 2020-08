Aktualisiert am

Messi und die Flucht in eine bessere Vergangenheit

Kündigung für FC Barcelona : Messi und die Flucht in eine bessere Vergangenheit

Für Guillem Martínez hat sich das Drama schon lange abgezeichnet. Nicht weil sich Lionel Messi und der Vorstand des FC Barcelona seit Monaten, womöglich schon seit Jahren nicht verstehen. Die Trennung von Spieler und Verein ist für den Journalisten, der lange für El País über Sport berichtete und heute für das spanische Hintergrundmagazin Context die Welt beschreibt, ein Zeichen für die Dekadenz der gesamten Region und auch Spaniens. Die Söhne der einst so einfallsreichen Fabrikanten Kataloniens lebten nur noch vom Erbe, von den Leistungen ihrer Väter und Großväter. „Die Gesellschaft ist am Ende“, sagt Martínez, und mit dem Verlust Messis sei es auch der Verein, der die Region symbolisiere wie sonst nichts.

So tief stürzt Messi die Katalanen also in die Depression. Schon der Weg seiner Kündigung in dieser Woche, ein Bürofax, eine Art Einschreiben mit Rückschein, ist außergewöhnlich. Wer diesen Weg wählt, möchte ganz offiziell etwas mitteilen, das auch vor Gericht Bestand hat, sollte sein Abschied vom FC Barcelona ein juristisches Nachspiel haben.

Bis zum 10. Juni hätte er ohne Ablösesumme aus seinem Vertrag aussteigen können, behauptet der FC Barcelona, danach wäre eine Ablösesumme von 700 Millionen Euro fällig. Der Argentinier erkennt diesen Passus wohl an, sagt aber auch, dass damit das Saisonende gemeint war. Doch weil das Finale der Champions League wegen der Covid-19-Pandemie nicht wie ursprünglich vorgesehen am 30. Mai gespielt werde konnte, sondern erst am 23. August, habe sich das Saisonende verzögert. Der im Vertrag genannte Stichtag gelte folglich nicht.

Messi und Barça kommunizieren nur noch per Bürofax. Denn auch der FC Barcelona hat eines abgeschickt und den Star darin über den Trainingsauftakt an diesem Sonntag informiert. Wenn der Argentinier der Einladung folgt, dann nur aus rechtlichen Gründen. Ansonsten spekuliert er darauf, dass der Fußballweltverband Fifa seinen Wechsel zu einem neuen Klub ganz unabhängig von einer Transferzahlung genehmigt.

Die Einzelheiten, also welche Summe sein neuer Verein dem FC Barcelona dafür zahlen muss, würde ein Gericht in Barcelona klären, wenn sich die Klubs denn nicht selbst einigen. Arbeitsrechtlich wäre das eine durchaus plausible Haltung. Schließlich sind auch Fußballprofis Arbeitnehmer und keine Leibeigenen der Vereine. Es würde sich dann aber auch die Frage stellen, welchen Sinn die in den Verträgen festgelegten, oft astronomischen Ablöse- oder Strafsummen noch haben.

In ein solches juristisches Labyrinth begibt sich jedoch niemand, ohne zuvor rechtliche Expertisen eingeholt zu haben. Damit deutet alles auf Manchester City hin. Der Klub hatte schon 2016 Pläne ausgearbeitet, wie er Messi verpflichten könnte. Für Messi wäre es eine Flucht in eine bessere Vergangenheit, denn er und City-Coach Pep Guardiola erlebten ihre erfolgreichste Zeit, als sie in Barcelona vier Jahre lang zusammengearbeitet haben (2008–2012) und insgesamt 14 Titel holten, darunter zweimal die Champions League.

Zwar gewann Messi auch ohne den Katalanen als Trainer noch zweimal die Champions League, doch die beiden verstanden sich auch fußballerisch blind. Die Sehnsucht Guardiolas nach Messi dürfte noch größer sein als umgekehrt. Seit er 2012 aus Barcelona weggegangen ist, ist ihm als Trainer der ganz große Triumph in der Champions League verwehrt geblieben.

In Barcelona hoffen sie noch, ein Rücktritt des Vereinspräsidenten Josep Maria Bartomeu könnte Messi zum Bleiben bewegen. Die Führungsspieler haben sich nie mit Bartomeu verstanden. Sie fühlten sich von ihm mehrmals hintergangen, besonders als er ihnen die Rückkehr Neymars aus Paris versprach, stattdessen aber den Franzosen Griezmann von Atlético holte. Zudem war schon zum Jahresende die ehemalige Mittelfeldlegende Xavi als neuer Trainer in Barcelona im Gespräch. Das Team sei begeistert gewesen, doch dann kamen erst Quique Setién und jetzt Ronald Koeman.

Der katalanische Journalist Martínez meint, Bartomeu habe damit die Tradition der Selbstverwaltung des Kaders der Katalanen missachtet. Aber im Grunde entspreche der Abgang Messis dem Stil, wie sich viele große Figuren von Barça getrennt haben. Auch Cruyff, Maradona oder Ronaldo hätten den Verein im Streit verlassen.