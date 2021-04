FC Barcelona unterliegt Real : Der letzte Clásico des Lionel Messi?

Das Bild sprach Bände. Eine Viertelstunde vor Schluss, das Spiel war gerade unterbrochen, stand Lionel Messi am Samstagabend mitten im Wolkenbruch beim Clásico in Madrid am Spielfeldrand. Er blickte hilfesuchend zum Trainerstab und zupfte an seinem durchnässten Trikot. Dann schweifte sein Blick ein wenig gedankenverloren durch das triste Rund des Madrider „Estadio Alfredo di Stéfano“, das Trainingsgelände, in dem Real Madrid in diesem Jahr seine Heimspiele austrägt und über das sich Liverpools Trainer Jürgen Klopp nach der 1:3-Niederlage in der Champions League letzte Woche schon beschwert hatte.

Ohne echte Tribünen blies ein kalter Wind von den nahegelegenen Bergen über den Rasen, der patschnasse Messi zitterte am ganzen Leib. 2:1 führte Real Madrid da, und betrachtete man den Spielverlauf, schien es ausgeschlossen, dass der Argentinier dem Spiel mit einem Geniestreich noch eine Wende geben könnte. Messi bekam zwar wenig später ein neues, trockenes Trikot. Doch Real Madrid gewann am Ende dank seines effektiven Konterfußballs und setzte sich zumindest für diesen Abend an die Tabellenspitze.