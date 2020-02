Star des FC Barcelona : Erstaunlich scharfe Kritik von Messi

Mit ungewohnt scharfen Worten hat sich Superstar Lionel Messi vom FC Barcelonas gegen Kritik von Sportdirektor Eric Abidal zur Wehr gesetzt. Abidal hatte zuvor angedeutet, dass bei der Trennung von Fußball-Trainer Ernesto Valverde im Januar auch ein Einstellungsproblem der Spieler eine Rolle gespielt habe.

„Ich mache so etwas, ehrlich gesagt, nicht gerne. Aber ich denke, dass sich jeder um seine Aufgaben kümmern sollte. Die Spieler um das, was auf dem Platz passiert - und wir sind die Ersten, die sich eingestehen, wenn wir nicht gut spielen“, schrieb der 32-Jährige in seiner Instagram-Story. Auf der anderen Seite müsse sich die sportliche Führung ebenso ihrer Verantwortung bewusst sein und „vor allem Verantwortung für die eigenen Entscheidungen übernehmen“.

Messi, der mit dem früheren Abwehrspieler Abidal von 2007 bis 2013 zusammen bei den Katalanen spielte, wurde noch deutlicher: „Wenn man über Spieler redet, sollte man auch die Namen nennen. Macht man das nicht, beschmutzt man den Namen eines jeden und streut Gerüchte, die nicht der Wahrheit entsprechen.“ Barcelona hatte sich im Januar nach dem Aus im spanischen Supercup von Valverde getrennt. Danach hatte Abidal in der spanischen Zeitung „Sport“ gesagt: „Viele Spieler waren nicht glücklich und haben nicht gut gearbeitet, auch in der internen Kommunikation gab es Probleme.“

Das Verletzungspech von Ousmane Dembélé nimmt derweil kein Ende. Der Fußball-Profi des FC Barcelona habe sich einen kompletten Sehnenriss am Schenkelbeuger des rechten Oberschenkels zugezogen, teilte der spanische Meister mit. Für den früheren Dortmunder könnte die Saison damit vorbei sein. Es handelt sich um genau die gleiche Verletzung, die Dembélé Ende 2017 im Spiel beim FC Getafe erlitt, damals am linken Oberschenkel. Der Franzose musste damals eine viermonatige Zwangspause einlegen.

Am Montag hatte Dembélé das Training des Teams um Weltfußballer Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen mit starken Schmerzen abbrechen müssen. Der 22-Jährige bereitete sich auf sein Comeback vor, nachdem er sich Ende November im Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen hatte und seitdem nicht einsatzfähig war. Da er immer wieder von Oberschenkelverletzungen geplagt wird, war Dembélé auf Rat seines französischen Clubkameraden Samuel Umtiti in den vergangenen Wochen zur Behandlung sogar auch ins renommierte Aspetar-Krankenhaus nach Doha (Katar) gereist.

Durch die langen Ausfälle von Luis Suárez und nun von Dembélé wird der erst 17 Jahre alte Ansu Fati bei Barça im Sturm noch mehr gefordert sein. Der Flügelstürmer aus Guinea-Bissau hatte am Sonntag die beiden Tore zum 2:1-Sieg gegen UD Levante erzielt. Die Katalanen liegen in der Tabelle der Primera División derzeit auf Platz zwei, der Rückstand auf Erzrivale Real Madrid beträgt drei Punkte.

Messi weiß, was er am jungen Fati hat. 17 Jahre und 94 Tage alt, Riesentalent aus der Fußball-Schule der Katalanen. Zweimaliger Torschütze binnen 103 Sekunden beim 2:1-Sieg am Sonntagend gegen UD Levante – jünger war keiner in der Primera Division bei einem Doppelpack. „Wie eine Rakete brach er ins Barça-Universum ein, und als es so schien, als würde er erlöschen, strahlte der Stern von Ansu Fati wieder heller als je zuvor“, schrieb Spaniens Zeitung „Sport“. Mit zwei Toren zu Saisonbeginn in der Liga hat Fati sein Können angedeutet – da war er 16. Danach traf er, der für Spanien bereits Junioren-Länderspiele bestritt, nicht mehr. Gegen Levante war es wieder soweit: Der erste Treffer mit rechts, der zweite mit links, beide auf Vorlage von Messi.

„So einen Moment habe ich mir immer vorgestellt, ich versuche ihn zu genießen“, sagte Fati, der die bisherige Rekordmarke von Juanmi aus dem Jahr 2010 unterbot, als dieser mit 17 Jahren und 115 Tagen für den FC Málaga doppelt getroffen hatte. Wem er besonders zu danken hatte, wusste Fati natürlich auch. Seit Jahren schaue er Messi zu. Mit dem 32-Jährigen zu spielen sei ein Traum. „Ich werde immer dankbar sein.“