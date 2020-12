Eurogoals: FAZ.NET mit DAZN : Neuer Rekord für Messi – Kantersieg für Klopp

Lionel Messi hatte zuletzt wahrlich keine gute Zeit. Nach dem 2:8-Debakel in der Champions League gegen den FC Bayern wollte er seinen FC Barcelona, zu dem er mit 13 Jahren kam, lieber heute als morgen verlassen. Der Verein ließ ihn nicht ziehen. So konnte Messi immerhin einen ziemlich alten Rekord einstellen. Wie Pelé hat nun auch Messi 643 Tore für nur einen Verein erzielt. Was der Brasilianer von 1957 bis 1974 für den FC Santos in seiner Heimat schaffte, gelang dem Argentinier für den katalanischen Klub seit 2004. Und die Bestmarke dürfte bald fallen, die Saison für Messi ist noch lang.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. F.A.Z.

Doch ob der 33 Jahre alte Messi darüber hinaus Tore für den Futbol Club Barcelona erzielen wird, ist unsicher. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Und verbessert hat sich die Lage nicht. Sportlich hinkt Barça hinterher, auch finanziell sieht es alles andere als rosig aus. So konnte Messi seinen Rekord kaum genießen. Das 2:2 gegen den FC Valencia war nicht das Ergebnis, das er sich erhofft hatte im 748. Spiel. Und auch das Tor war alles andere als grandios. Erst vergab Messi einen Elfmeter, den abprallenden Ball bekam er mit viel Glück zurück und drückte ihn mit dem Kopf über die Linie.

Pelé war es egal. Er ließ alle an der Bewunderung für Messi teilhaben. „Geschichten wie unsere, von der Liebe zum gleichen Verein über so lange Zeit, werden im Fußball leider immer seltener“, schrieb der 80-Jährige bei Instagram. „Ich bewundere dich sehr, Messi. Wenn dein Herz vor Liebe überquillt, ist es schwer, den Kurs zu ändern. Genau wie du weiß ich, wie es ist, wenn man gerne jeden Tag das gleiche Trikot trägt. Genau wie du weiß ich, dass es nichts Besseres gibt als den Ort, an dem man sich zu Hause fühlt.“ Wie lange das für Messi noch der Fall sein wird, ist unklar. Es riecht nach Abschied.

Viel besser als für den FC Barcelona läuft es für Atlético Madrid. Die Elf von Diego Simeone kassierte beim 3:1 gegen den FC Elche im zwölften Saisonspiel erst das fünfte Gegentor. Vorne trafen wieder die Starstürmer: zwei Mal Luis Suarez sowie Diego Costa per Elfmeter. Damit bleibt Atlético Erster.

Punktgleich ist aber inzwischen Stadtrivale Real Madrid, der sich bei SD Eibar ein wenig mühsam mit 3:1 durchsetzte. Karim Benzema und Luka Modric trafen früh, doch nach dem Anschlusstor beruhigte erst Lucas Vazquez in der Nachspielzeit die Nerven. Atlético hat allerdings noch zwei Nachholspiele.

Etwas in der Krise steckt Real Sociedad San Sebastian. Die Mannschaft aus dem Baskenland war sehr lange die Überraschung der Saison. Doch nun hat sie seit einem Monat nicht mehr gewonnen. Auch bei UD Levante gab es eine Niederlage. Das Tor von Alexander Isak reichte nicht – es gab ein 1:2.

In der englischen Premier League steht dem FC Liverpool ein frohes Fest ins Haus. Mit 7:0 siegte der Meister bei Crystal Palace und geht als Erster in die Feiertage. Takumi Minamino, Sadio Mané, Jordan Henderson sowie zwei Mal Roberto Firmino und Mohamed Salah trafen für die Elf von Jürgen Klopp.