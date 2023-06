Die Gerüchte kursierten schon eine Weile und kreisten um die Frage: Kehrt er zurück nach Barcelona? Unterschreibt er für 500 Millionen in Saudi-Arabien? Oder geht er womöglich wie schon so viele andere Fußballstars zum Vorruhestand in die USA? Inzwischen steht fest: Lionel Messi zieht nach Florida und übernimmt eine Rolle als Botschafter der amerikanischen Fußballliga Major League Soccer (MLS). Die Ankündigung am Mittwoch in einem Interview mit der spanischen Webseite Mundo Deportivo beendete alle Spekulationen: „Ich habe mich entschieden und gehe nach Miami”, sagte der 35-Jährige, der im vergangenen Jahr mit dem Titel bei der Weltmeisterschaft in Qatar seiner Karriere den einzigen noch fehlenden Glanzpunkt hinzugefügt hatte.

Nach dem Ende seines Vertrages mit Paris Saint-Germain habe er „Europa verlassen und aus dem Rampenlicht treten” und sich mehr auf seine Familie konzentrieren wollen. Er habe zwar nicht seinen Ehrgeiz eingebüßt, sagte er. Aber er könne die kommende Phase seiner Laufbahn nun „mit mehr Ruhe” vorantreiben. Der Vertrag mit Inter Miami, dem von David Beckham gegründeten MLS-Ableger, in dem inzwischen die Brüder Jorge und Jose Mas die Mehrheit der Anteile halten und die Alltagsgeschäfte managen, läuft über zweieinhalb Jahre. Die Tageszeitung Miami Herald schätzt das Volumen des Kontraktes auf 120 bis 140 Millionen Euro. Weitere Mittel werden die Firmen Apple und Adidas bereitstellen, die beide mit der Liga enge vertragliche Beziehungen unterhalten.