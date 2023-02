Aktualisiert am

Wie oft haben Sie als Kind zu hören bekommen, der Fußball sei nicht das Richtige für Sie?

Ich hatte von vielen Seiten alle Unterstützung und war bei den Jungs, mit denen ich gespielt habe, sehr anerkannt. Das war in Dortmund beim Hörder SC so, später beim Hombrucher SV oder SuS Kaiserau. Bei den Jungs habe ich bis zur B-Jugend mit einer Sondergenehmigung mitgespielt, und auf dem Spielfeld erfuhr ich immer Wertschätzung – weil meine Mitspieler gesehen haben, was ich kann, und es mir gelang, auch die Gegenspieler, die mich anfangs vielleicht belächelt haben, mit meinem Spiel zu beeindrucken. Wenn es mal problematisch wurde, waren die Eltern der gegnerischen Mannschaft beteiligt, die es nicht akzeptieren konnten, dass ihr Sohn gerade von einem Mädchen ausgetrickst worden war. Das habe ich damals nicht verstehen können – und kann es heute auch nicht.