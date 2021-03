Während PSG-Niederlage : Di Maria ausgeraubt und ausgewechselt

Aktualisiert am

Beim Spiel gegen Nantes in der Ligue 1 bekommt Paris-Trainer Mauricio Pochettino in der 62. Minute ein Signal seines Sportdirektors. Kurz darauf wird Profi Ángel di Maria ausgewechselt.

Die 1:2-Niederlage des französischen Fußball-Meisters Paris Saint-Germain gegen den FC Nantes geriet für Ángel di Maria und Mitspieler Marquhinos in den Hintergrund. Während bei di Maria am Sonntagabend eingebrochen wurde, drangen Einbrecher bei den Eltern von Marquinhos ein. Das berichteten französische Medien.

Mitten im Spiel war PSG-Sportchef Leonardo von der Tribüne zu Trainer Mauricio Pochettino gekommen, hatte diesem etwas gesagt, woraufhin der Nachfolger von Thomas Tuchel di Maria in der 62. Minute beim Stand von 1:1 auswechselte. Nach ein paar Worten von Landsmann Pochettino eilte der 33 Jahre alte Argentinier in die Kabine und soll fluchtartig das Stadion in Paris verlassen haben. „Es gibt eine Sondersituation, von der Sie wissen, die für die Spieler über den Fußball hinausgeht“, sagte Pocchettino nach der Partie.

Safe aufgebrochen

Einem Bericht der Zeitung „Le Parisien“ zufolge, soll der Safe im Obergeschoss des Hauses von di Maria in Neuilly-sur-Seine geknackt und geleert worden sein. Der Schaden liege vermutlich bei über 500.000 Euro. Auch Uhren und Schmuck wurden gestohlen. Eine Spezialeinheit für Einbruchsdelikte soll die Ermittlungen übernommen haben.

Die Familie von di Maria, er ist verheiratet und hat eine Tochter, soll nichts von dem Einbruch mitbekommen haben. Der Südamerikaner war bereits 2015 während seiner Zeit bei Manchester United Opfer eines Einbruchs geworden. Dieser habe den Argentinier dazu veranlasst, den Verein zu verlassen. „Von da an machte es keinen Sinn mehr, dort zu bleiben. Meiner Familie ging es nicht gut, meine Tochter litt. Das Wichtigste war also, zu gehen“, hatte di Maria nach seinem Wechsel in die französische Hauptstadt gegenüber „Le Parisien“ gesagt.

Über den Einbruch bei den Eltern von Mitspieler Marquinhos heißt es, dass Diebe den Vater und die beiden Töchter im Alter von 13 und 16 Jahren in ein Ankleidungszimmer einsperrten, bevor sie mit Lederwaren, weiteren Gegenständen und 2000 Euro Bargeld verschwanden. Die Frau des brasilianischen Nationalspielers, Carol Cabrino, ließ über Instagram verlauten, dass es allen soweit gut ginge. „Mehr Angst als Schaden.“ Auch Marquinhos hatte in der Startformation bei der 1:2-Niederlage von PSG gegen Nantes gestanden.

Mehr zum Thema 1/

Erst im Januar war bei Mitspieler Mauro Icardi eingebrochen worden, einen Einbruchsversuch hatte es laut „Le Parisien“ bei Marquinhos ebenfalls im Januar gegeben. Seit 2018 wurden insgesamt sechs Spieler von PSG Opfer von Einbrüchen, einige, wie der jetzige Bayern-Profi Eric-Maxim Choupo-Moting, mehrfach. „Wir haben über anderes als die Niederlage nach dem Spiel gesprochen“, betonte PSG-Coach Pochettino: „Die Spieler sind sensibel.“