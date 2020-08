Großes Lob von Leroy Sané : „Oh, da hat der Guardiola doch recht“

Aktualisiert am

In diesem Sommer verließ Leroy Sané Manchester City und wechselte zum FC Bayern, um mehr zu spielen. Dennoch nimmt er viel aus England mit. Von seinem früheren Trainer dort schwärmt er in höchsten Tönen.

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané schwärmt in höchsten Tönen von seinem ehemaligen Trainer Pep Guardiola. Er habe „sehr viel“ vom Teammanager von Manchester City gelernt, sagte der Flügelspieler im Sonderheft des „Kicker“ zur Bundesliga-Saison 2020/21: „Im Positionsspiel, in der generellen Wahrnehmung des gesamten Spiels, im taktischen Verhalten in der Offensive wie Defensive. Guardiola hat mich regelrecht komplett neu programmiert.“

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Guardiola komme es dabei auf kleinste Details an, die Sane zunächst oftmals nicht für relevant hielt. „Es sind schon die einfachen Bewegungen, bei denen du denkst, ach, niemals. Aber wenn du es umsetzt, merkst du sehr schnell, oh da hat Guardiola doch recht“, sagte der 24-Jährige: „Es hilft, was er rät, es macht das Spiel einfacher und schneller. Und die Taktik ist für ihn sowieso am allerwichtigsten.“

Dennoch habe er als Offensivspieler stets seine nötigen „Freiheiten“ erhalten, um seine „individuelle Qualität“ einzubringen, so Sane weiter. Der 21-malige Nationalspieler spielte von 2016 bis 2020 unter Guardiola bei Manchester City und gewann unter seiner Regie zweimal die englische Meisterschaft.

Lionel Messi informierte derweil laut einem Medienbericht seinen früheren Trainer Guardiola vorab von seinem Abschiedswunsch vom FC Barcelona. Wie die britische Zeitung „The Times“ am Freitag berichtete, soll der Argentinier dem Coach von Manchester City in der vergangenen Woche am Telefon von seinen Wechselabsichten erzählt haben. Demnach habe Guardiola daraufhin ankündigt, er werde sich bei den Man-City-Bossen für eine Verpflichtung Messis einsetzen.

Auch die Online-Portale „Goal“ und „Spox“ hatten am Donnerstag von einem Telefonat zwischen Messi und seinem früheren Coach berichtet. Die „Times“ wertete das nun als weiteres Indiz dafür, dass City der Topkandidat für eine Verpflichtung des 33-Jährigen ist. Laut dem Bericht soll der City-Chef und frühere Barça-Vizepräsident Ferran Soriano sich bereits in der spanischen Region Katalonien aufhalten, um kommende Woche Messis Vater Jorge zu Gesprächen zu treffen.

Mehr zum Thema 1/

Unter Guardiola spielte Messi in Barcelona von 2008 bis 2012. Neben zahlreichen nationalen Erfolgen gewann das Duo gemeinsam zweimal die Champions League. Sollte Man City den sechsmaligen Weltfußballer verpflichten, hätte das voraussichtlich auch eine Vertragsverlängerung für Guardiola zur Folge. Der Vertrag des 49-Jährigen läuft nur noch bis Sommer 2021.

Für Messi wäre laut der argentinischen Zeitung „La Nación“ ein 3+2-Vertrag denkbar. Demnach würde er für drei Jahre in Manchester unterschreiben. Anschließend könnte er noch zwei Jahre in der amerikanischen MLS für den New York City FC spielen, der wie Man City zur Inhabergesellschaft City Football Group gehört.