Nach Messis Verbleib : Warum es nur Verlierer in Barcelona gibt

Der Fall Lionel Messi, der die Fußballwelt zehn Tage lang in Atem gehalten hat, ist vorläufig zu Ende, aber seine Folgen könnten zu Gespenstern werden. Gut, Messi bleibt noch mindestens – man könnte auch sagen: höchstens – neun Monate beim FC Barcelona. Er wird seinen Vertrag erfüllen. Seine Familie darf sich darüber freuen, dass sie nicht von Barcelona nach Manchester umziehen muss. Vor ein paar Tagen, als der 33-jährige Argentinier – Bruttojahresgehalt: um die 100 Millionen Euro – noch geschwiegen und anderen die Deutung seiner Seelenlage überlassen hat, war das nicht unbedingt zu erwarten gewesen.

Aber die Zukunft des FC Barcelona sieht, um das Mindeste zu sagen, nicht rosig aus. Denn der berühmteste Profi der Barça-Geschichte hat in seinem Interview am Freitag Vereinsboss Josep María Bartomeu überaus scharf angegriffen und eine Trennung vorgenommen, die in der täglichen Arbeit schwer durchzuhalten ist: zwischen dem Verein und seinen obersten Repräsentanten. Auch Ronald Koeman, der frisch berufene Trainer, kann aus Messis Worten kein Vertrauensvotum herauslesen. Schwer vorstellbar, was geschieht, wenn die Erfolge für den FC Barcelona weiter so karg bleiben wie in der abgelaufenen Saison: Hat Messi dann recht gehabt mit seinem Befund, Bartomeu habe kein wettbewerbsfähiges Projekt vorzuweisen, nur „halbe Sachen“ gemacht und „viel Zeit sinnlos verstreichen“ lassen?

Kein Zurück

Oder könnte es auch ein paar Leute geben, die ihm, dem besten Spieler der Gegenwart, den Vorwurf machen, seine Zeit bei den Katalanen nur noch abzusitzen und seine Kräfte für einen Karriereschritt Richtung Paris oder Manchester zu schonen? Es gibt kein Zurück hinter dieses Interview, und es gibt kein Zurück hinter das Zerwürfnis zwischen der Klubführung und dem wichtigsten Spieler.

Die meisten Fans werden erleichtert sein, dass Messi dem FC Barcelona noch eine Weile erhalten bleibt. Aber der Verein hat unwiderruflich Schaden genommen. Und das liegt auch an dem Mann, in dem Katalonien den Fußball-Messias sieht. Von Messi, dem Kapitän, hätte man eine gewisse Verantwortung für das Team erwarten dürfen, doch er hat sein Anliegen miserabel kommuniziert und offenbar an niemanden gedacht außer an sich selbst.

Mehr zum Thema 1/

Auch Präsident Bartomeu, der auf Messis öffentliche Kritik in den ersten 48 Stunden mit keinem Wort reagiert hat, ist angezählt. Zwar hat er durch ruhiges Beharren auf dem gültigen Vertrag den Weltstar in Barcelona gehalten, insofern also konsequent die Vereinsinteressen vertreten. Aber die Liste seiner Fehler ist lang, und ein Großteil der Anhänger will ihn nicht mehr sehen. Nachdem Messi ihm Unfähigkeit und Wortbruch vorgeworfen hat, könnte Bartomeu eigentlich daran gehen, sein Rücktrittsschreiben vorzubereiten.