Leipziger Hooligans : Antisemitisch, rassistisch, gewalttätig

Sie bezeichnen andere Menschen schon mal als „Judenschweine“. Oder als „Ausländerpack“. Oder als „verweichlichte Schwuchteln“. Sie drohen und bedrohen. Menschen, die nicht ihren Vorstellungen vom „richtigen“ Menschsein entsprechen, werden zum Feindbild. Sie sind antisemitisch, rassistisch, homophob und misogyn. Und sie sind gewalttätig.

Nicht alle Hooligans des Fußballklubs Lokomotive Leipzig sind so. Aber doch ein großer Kern. Ihr Umfeld lässt sie gewähren. Inzwischen gehört die Gruppe zu den gefährlichsten in Deutschland. Vor einer Woche haben zwei Hooligans von Lokomotive Leipzig auf Mallorca einen aus dem Senegal stammenden, 44 Jahre alten Türsteher schwer verletzt, mit Schlägen und Tritten gegen Kopf und Rücken. Die beiden, Robert F. und Johannes H., sind Anfang 20. Der Senegalese musste notoperiert werden.

Ob der Angriff rassistisch motiviert war, so stellt es die spanische Polizei unter Hinweis auf rechtsradikale Symbole und Bilder des Ku-Klux-Klan auf dem Handy eines der Tatverdächtigen dar, lässt sich bislang nicht zweifelsfrei klären. Die Leipziger Fanszene bestreitet dies gegenüber dieser Zeitung. Wie die „Leipziger Volkszeitung“ unter Berufung auf Aussagen von Bekannten der Hooligans schreibt, soll es sich nach deren Auffassung um eine Kneipenschlägerei unter Alkoholeinfluss gehandelt haben. F. habe sich aufgrund seiner Fähigkeiten als Kampfsportler entsprechend vehement gegen einen Rausschmiss gewehrt, Kumpel H. soll anschließend auf den am Boden liegenden Türsteher eingeprügelt haben. Beide sitzen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Gewaltexzesse sind keine Seltenheit

„Die starke politische Positionierung ist ein Spezifikum der Leipziger Fanszene“, sagt der Politikwissenschaftler Adam Bednarsky, der für die Partei „Die Linke“ im Leipziger Stadtrat sitzt. So, wie sich Fans von Lokomotive eindeutig offen rechts und in nicht wenigen Fällen auch radikal positionieren, so lässt sich der Kern der Anhänger des Rivalen Chemie Leipzig dem linken Spektrum zuordnen. Gewaltexzesse sind keine Seltenheit. „Bevor RB Leipzig (der Bundesligaklub, d. Red.) gegründet wurde, gab es hier kein fußballerisches Monopol. Lokomotive und Chemie konnten sich so parallel und unabhängig voneinander entwickeln“, erklärt Bednarsky. In der DDR wurde „Lok“, das sich 1991 in VfB Leipzig umbenannt hatte und 2004 nach einer Insolvenz unter dem früheren Namen neu gegründet wurde, staatlich gefördert. Als in den Achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Hooligan-Kultur aus Großbritannien nach Deutschland schwappte, waren die Fans von Lokomotive von der ersten Stunde an dabei. 1993, im Jahr des bislang einzigen Bundesligaaufstiegs, erhielt die Szene großen Zuwachs vor allem aus dem Leipziger Umland, was die Radikalisierung weiter vorantrieb. Dieses gewaltbereite Klientel wurde der Verein nie los.

Bis heute geben die in den Achtzigern und Neunzigern politisch sozialisierten Hooligans den Ton an, wenn auch eher aus dem Hintergrund. An der Spitze steht zur Zeit Benjamin Brinsa. Der 30 Jahre alte Kampfsportler, der von 1996 bis 2006 beim VfB und bei Lokomotive Leipzig Fußball spielte, wird zu den führenden Figuren der Neonazi-Szene im Leipziger Umland gezählt. Zudem ist Brinsa einer der Köpfe des sogenannten „Imperium Fight Team“, einer Kampfsportgruppe, der auch der von ihm trainierte Mallorca-Schläger F. angehört. In diesem Jahr zog Brinsa für das „Neue Forum Wurzen“ in den Stadtrat der Großen Kreisstadt etwa 30 Kilometer östlich von Leipzig ein, „trotz linker Hetze“, wie er sich später auf seiner Facebook-Seite rühmte. Brinsa steht in enger Verbindung zur AfD, wie auch viele andere Mitglieder der Lokomotive-Hooligans direkte Verbindungen zur AfD oder NPD pflegen.