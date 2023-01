LeBron James und Ronaldo : Zum Größten gemacht und kleiner als gedacht

LeBron James und Cristiano Ronaldo sind Ikonen ihres Sports. Aber sind sie auch die Größten aller Zeiten? Diese Diskussion war auch in dieser Woche mal wieder wunderbar sinnlos.

Wer ist der größte Basketballspieler aller Zeiten? Diese Debatte ist so sinnvoll wie Memory spielen mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Mitarbeitern der Warburg-Bank (Cum-Ex-Steuerbetrug). Und doch wird immer wieder diskutiert. Es gab in diesen Tagen etwas weniger Diskussionen, weil in der nordamerikanischen NBA plötzlich die Punktezahlen der Spieler pro Spiel explodierten. Der Wochenrückblick: Donovan Mitchell, Cleveland, 71 Punkte. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee, 55 Punkte. Klay Thompson, Golden State, 54 Punkte.

Einen unterschätzten Debattenbeitrag lieferte der große LeBron James, Los Angeles Lakers, Nummer zwei der ewigen NBA-Punkteliste. Mit 38 Jahren sammelte er 43 Punkte in 40 Minuten. Als sein Trainer Darvin Ham danach erklärten sollte, warum er James wieder so lange spielen ließ, sagte er: „Er macht das möglich, weil er sich so großartig um sich und seinen Körper kümmert.“

Seine Selbstdisziplin ist das, was James von den meisten Spielern vor ihm unterscheidet (auch, weil er im modernen Sport andere Möglichkeiten hat). Und in der Debatte um den Größten aller Zeiten sein wohl wichtiges Argument: Es sind eben nicht nur die Punkte, die man Saison für Saison sammelt, die einen Spieler zum Größten machen, sondern die Minuten, die man Saison für Saison spielt.

Und wer ist der größte Fußballspieler aller Zeiten? Diese Debatte ist so sinnvoll wie Steuererklärung machen mit Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Und doch wird immer wieder diskutiert. Es gab in diesen Wochen etwas mehr Diskussionen, weil der große Messi Weltmeister geworden und der große Pelé gestorben ist. Einen überschätzten Debattenbeitrag lieferte Cristiano Ronaldo, der aus Sicht des Sports sicher nicht kleiner ist als Messi oder Pelé, sich aber kleiner machte, als er sich dem saudi-arabischen Klub al-Nasr anschloss.

Nun sollte man spätestens an dieser Stelle sagen: Es nervt, dass Sportreporter Sportlern regelmäßig vorwerfen, dass diese den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören verpasst hätten. Sie sollen spielen, wo sie wollen – selbst wenn sie sich auf ein relativ anspruchsloses Niveau begeben. Es nervt aber auch, dass Sportler ihre anspruchslosen Entscheidungen schönreden. So wie Ronaldo, der über den Wechsel nach Saudi-Arabien sagte: „Die Liga ist sehr wettbewerbsfähig. Die Leute wissen das nicht, aber ich habe mir viele Spiele angeschaut.“

Mit Blick auf die Debatte um den Größten aller Zeiten muss man ihm entgegnen: Es ist nicht nur wichtig, dass er seine Tore nun in Saudi-Arabien schießen wird, sondern auch, dass er sie in England nicht mehr schießen durfte.