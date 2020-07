Debatte um Belastung : Bierhoff pocht auf die Rechte des DFB

Aktualisiert am

Nach dem Europapokal ist vor den Länderspielen. In der Corona-Krise werden die Fußballstars arg belastet. Der FC Bayern fordert eine Pause für seine DFB-Spieler. Oliver Bierhoff ist dagegen und begründet dies auch.

„Wir brauchen diese Spiele“: Oliver Bierhoff will nicht verzichten. Bild: dpa

Oliver Bierhoff, der Direktor der Nationalmannschaft, pocht in der Debatte um die drohende Dauerbelastung für die Topspieler auf die Rechte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Nachdem Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuletzt eine Pause für Spieler des Rekordmeisters gefordert hatte, stellte Bierhoff die Bedeutung der Länderspiele Anfang September gegen die Schweiz und gegen Spanien heraus.

„Wir wollen alle eine erfolgreiche Nationalmannschaft, eine erfolgreiche EM – so etwas wie bei der Weltmeisterschaft wollen wir alle nicht wieder erleben“, sagte Bierhoff am Dienstag im Rahmen einer Besichtigung der Baustelle der neuen DFB-Akademie in Frankfurt. „Wir brauchen diese Spiele – unabhängig davon, dass wir auch rechtlich dazu verpflichtet sind.“

Der DFB kenne „die Bedenken der Vereine“, sagte Bierhoff weiter. Weil im August die Spiele in den Europapokal-Wettbewerben ausgetragen werden sollen, schmilzt für die dort vertretenen Klubs die ohnehin durch die Corona-Pandemie verkürzte Saison weiter zusammen. Allerdings habe der Verband zuletzt „in vielen Punkten zurückgesteckt“ und erwarte nun deshalb ebenfalls Unterstützung.

„Joachim Löw muss jetzt eine sehr junge Mannschaft formen. Das bedeutet, dass diese häufig zusammen ist und spielen kann. Insofern verfolgen wir da klar unser Ziel.“ Das angekündigte klärende Gespräch zu dem Thema, das Rummenigge im Rahmen des DFB-Pokalfinales am Wochenende führen wollte, habe es derweil noch nicht gegeben, berichtete Bierhoff. „Nicht weil wir es nicht wollten, sondern weil es terminlich nicht ging.“

Man sei allerdings daran interessiert, den Austausch mit den Vereinen auf allen Ebenen zu fördern. Bierhoff appellierte an alle Beteiligten, „an einem Strang“ zu ziehen. Die Planungen für den um ein halbes Jahr verspäteten Start ins Länderspieljahr bezeichnete er als „schwierig“.

Für den Auftakt der Nations League am 3. September gegen Spanien, der voraussichtlich in Stuttgart stattfindet, und drei Tage später in der Schweiz plane der DFB beispielsweise derzeit doppelt. Einmal ohne Zuschauer und einmal für den Fall, dass einige Fans zugelassen werden können.