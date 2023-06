In der deutschen Torwart-Hierarchie steht Kevin Trapp nicht an erster Stelle. Beim Jubiläums-Länderspiel gegen die Ukraine darf er sich aber dennoch beweisen. Was bedeutet das für seine Zukunft im DFB-Team?

Kevin Trapps Tagwerk an diesem Montag bietet einen besonderen Anreiz für den Torhüter. Eine prima Motivation, mit der der 32-Jährige in dieser Form nicht rechnen konnte. Von 18.00 Uhr (im F.A.Z.-Liveticker zur Nationalmannschaft und im ZDF) an wird Trapp in Bremen im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen. Gegner ist dann im Benefiz-Länderspiel die Ukraine.

Eigentlich hatte Bundestrainer Hansi Flick zu verstehen gegeben, dass er vor der EM 2024 in Deutschland auch in den Testspielen streng an der Torwart-Hierarchie festhalten wolle. In ihr steht aktuell Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) vor dem Frankfurter Trapp, der der erste Nachrücker ist – zumindest solange Manuel Neuer, der sich bei einem Skiunfall einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hatte, nicht in der Verfassung für ein Comeback auf höchstem Niveau ist.

Weil aber ter Stegen erst am vergangenen Freitagabend im Mannschaftshotel in der Nähe von Frankfurt eingetroffen war und am Samstag seine erste Trainingseinheit absolvierte, erhält er von Flick nun eine Spielpause. Der 31-Jährige hatte mit seinem spanischen Arbeitgeber noch eine Dienstreise nach Japan bestritten, war im Saisonabschlussspiel allerdings nur Zuschauer geblieben. An der Weser bekleidet ter Stegen die Rolle des Ersatztorhüters vor Bernd Leno (FC Fulham).

Siebtes Spiel in acht Jahren

Kevin Trapp wird in Bremen sein siebtes Länderspiel in fast acht Jahren Zugehörigkeit zum Nationalmannschaftskader machen. In der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes ist es das 1000. Länderspiel, weshalb der Bundesligaprofi der Eintracht von einem „schönen Meilenstein“ spricht. „Ich will mich beweisen und gehe davon aus, dass es 90 Minuten werden, wenn nichts Außergewöhnliches passiert“, sagte Trapp. „Für mich ist das ein be­sonderer Tag.“

Zwar ist er fester Bestandteil des Nationalmannschaftsaufgebots. Aber sein letzter Einsatz über die volle Distanz datiert aus dem November 2020, als Deutschland Tschechien in einem Testspiel 1:0 besiegte. Der Bundestrainer hieß damals noch Joachim Löw. Unter dessen Nachfolger Flick hatte Trapp zumindest die zweite Halbzeit bei einem mit 2:0 gewonnenen Testspiel gegen Israel bestritten. Der Torwart hielt einen Elfmeter. Das war im März 2022 und sein bislang letztes aktives Mitwirken.

„Wir haben extrem viel Qualität“

Bei der WM in Qatar positionierte Flick Trapp hinter Neuer und ter Stegen. Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hatte Trapp zum damaligen Zeitpunkt für den deutschen Torhüter mit der besten Form gehalten. Nur zählte in diesem Fall seine Einschätzung nicht. Heute sagt der Eintracht-Torwart zur bestehenden Rangordnung im Auswahlteam: „Wir haben in Deutschland auf dieser Position extrem viel Qualität.“ Es erfordere viel Geduld und die nötige Klasse, eine Chance zu nutzen, wenn sie sich biete. Und weiter: „Die Rollen sind klar, da hat sich jeder einzufügen, und das passt auch wunderbar im Torhüterteam.“

Die Situation sei klar kommuniziert, von daher wisse er auch, „was meine Aufgaben sind“. Trotzdem habe er „den Ehrgeiz, mich durchsetzen zu wollen. Ich will mich hier beweisen“, sagte Trapp. Es Flick bei dessen Entscheidung so schwer wie möglich machen. Beschwert hat sich der Torwart noch nie. Trapp musste jedoch schlucken, als Flick nach der schweren Verletzung von Neuer umgehend ter Stegen zur vorläufigen Nummer eins erklärte. Frankfurts Stammtorhüter hätte sich insgeheim ein offeneres Rennen um die Spitzenposition gewünscht.

Bei der U-21-Nationalmannschaft darf sich Trapps Teamkollege Ansgar Knauff – er gehört zum vorläufigen Aufgebot für die in diesem Monat beginnende Europameisterschaft in Georgien und Rumänien – beweisen, nachdem er in den vergangenen Monaten in Frankfurt ins Hintertreffen geraten war. Auf dem rechten Flügel hatte ihm Aurelio Buta den Rang abgelaufen. Und auf der linken Seite brachte Knauff bei wechselnden Einsatzzeiten auch keine Konstanz in seine Leistung.

Im verloren gegangenen Pokalfinale gegen Leipzig (0:2) zählte der 21-Jährige nicht mal mehr zum Aufgebot von Trainer Oliver Glasner in dessen finalem Pflichtspiel mit der Eintracht. Dennoch banden die Hessen den Dortmunder Leihspieler nun für die kommenden fünf Jahre fest an die Eintracht. „Wir sind überzeugt von Ansgar und haben ihn unterstützt, als es nicht so gut lief. Aber wir glauben an ihn. Ansgar wird aus dem Tal herauskommen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche in den vereinseigenen Medien.

Nach seinem Wechsel von Dortmund an den Main vor 18 Monaten hatte der flinke Knauff mit seinem ausgeprägten Offensivdrang einen Raketenstart bei der Eintracht hingelegt. Der Senkrechtstarter leistete seinen Beitrag zum Frankfurter Europa-League-Sieg. Zuletzt rannte er aber seiner Form weit hinterher. Knauff hatte an Selbstvertrauen eingebüßt. Glasner war mit dessen Einstellung und Trainingsleistungen offenbar nicht zufrieden. Sein Schützling wiederum konnte mit der für ihn frustrierenden Situation offenbar schlecht umgehen. Der neue Trainer – er wird Dino Toppmöller heißen – soll Knauff zurück zu alter Leistungsstärke führen. Auf den Flügelspieler wartet in Frankfurt eine Art Neuanfang.