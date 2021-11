25.000 Fans beim Krisenklub : Die große Show um Barcelonas neuen Trainer

Xavi drehte schon einmal seine erste kleine Ehrenrunde durch das Camp Nou. Sichtlich bewegt warf der neue Cheftrainer des strauchelnden FC Barcelona Kusshände in die Menge, er winkte, er strahlte und er sagte, was die Fans hören wollten: „Barca ist der beste Klub der Welt. Wir werden hart arbeiten, um wieder Titel zu gewinnen.“

Etwa 25.000 Anhänger waren ins Stadion Camp Nou geströmt, um Xavi dabei zuzusehen, wie er in einem schicken schwarzen Anzug und weißem Hemd seinen Vertrag als Trainer bis Sommer 2024 unterschreibt. „Xavi. Xaavii. Xaaaviii“, riefen sie von den Tribünen, schwenkten ihre Fähnchen und hielten sein altes Trikot mit der Nummer sechs in die Höhe. „Das ist ein sehr emotionaler Moment für mich“, sagte Xavi, mit dem die Fans auch die guten alten Zeiten unter Pep Guardiola verbinden. „Das hat mir eine Gänsehaut beschert.“

Guardiolas ehemaliger Musterschüler

24 Jahre spielte Xavi für Barca, 25 Titel gewann das ehemalige Mittelfeld-Genie, mit dem berühmtem Tiki-Taka-Fußball unter Guardiola prägte der 41-Jährige eine Ära. „Ich fühle, dass ich wieder nach Hause zurückkomme. Das ist mein Zuhause“, sagte Xavi über seine Rückkehr nach sechs Jahren in Qatar bei Al-Sadd (als Spieler und Trainer). Als Nachfolger des glücklosen Ronald Koeman soll beziehungsweise muss der Weltmeister von 2010 Barca nun zurück zum Erfolg führen. Und sein Weg ist klar.

„Wir wollen Ballbesitz haben, angreifen, Torchancen herausspielen. Das ist die Barcelona-DNA“, sagte Xavi, Guardiolas ehemaliger Musterschüler: „Ich habe von all meinen Trainern sehr viel gelernt. Nun ist der Moment da, wo ich den Spielern helfen muss. Wir werden hart arbeiten. Ich werde meinen Spielern viel abverlangen.“

Xavis Vorstellung als Trainer kommt im tristen Fußball-Alltag der Katalanen ein Moment der Hoffnung gleich. Doch er gab sich bei allen Rührseligkeiten und großen Gefühlen keinen Illusionen hin. Barca sei „sportlich und wirtschaftlich in einer schwierigen Situation“, sagte Xavi, der am Dienstag sein erstes Training leiten wird.

Den Klub plagen 1,3 Milliarden Euro Schulden, in der vergangenen Saison wurde ein Minus von 487 Millionen Euro gemacht. In der Liga ist Barca mit zehn Punkten Rückstand auf den Erzrivalen Real Madrid auf Rang neun abgestürzt, in der Champions League droht dem Gegner von Bayern München erstmals seit 21 Jahren das Aus in der Vorrunde.

Doch Xavi weckt in Barcelona die Erinnerungen an die guten alten Zeiten, als Barca mit Traumfußball durch Europa tourte und einen Titel nach dem anderen gewann. „Ich werde alles geben, damit Barca funktioniert“, versprach Xavi, der jetzt die Zeit nach Lionel Messi moderieren muss: „Ein Unentschieden oder eine Niederlage kann sich Barca nicht leisten. Wir müssen jedes Spiel gewinnen.“ Mit Messi habe er „geschrieben, er hat mir gratuliert, und wir haben herumgewitzelt. Er hat mir alles Gute gewünscht.“

Sein Debüt gibt Xavi nach der Länderspielpause am 20. November im Derby gegen Espanyol Barcelona. Ihn erwarten viele Probleme, eine verunsicherte Mannschaft, jede Menge Verletzte. Und doch: „Es ist ein Traum, es ist ein Traum, der wahr wird.“