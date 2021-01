Atlético-Trainer Diego Simeone : Der Zeremonienmeister entdeckt die Offensive

Aktualisiert am

Normalerweise ist das so gar nicht seine Art: Trainer Diego Simeone lässt den souveränen spanischen Tabellenführer Atlético Madrid derzeit mächtig wirbeln – und das aus gutem Grund.

Jürgen Klopp wirkte recht fassungslos, als er mit dem FC Liverpool vergangene Saison im Achtelfinale der Champions League an Atlético Madrid gescheitert war. 1:0 gewann Atlético das Hinspiel, 3:2 das Rückspiel. Er sei sich klar, dass er ein sehr schlechter Verlierer sei, sagte Klopp, kritisierte dann aber den Mauerfußball, den Simeone spielen lässt: „Wenn ich Spieler sehe wie Koke, Saul, Llorente – sie könnten richtig Fußball spielen“, beschwerte sich der Deutsche. Simeone störte die Kritik nicht, er sagte, er nutze schlicht die Schwachstellen des Gegners aus.

Trotzdem ist Simeones Fußball bei Atlético heute ein anderer als vor einem halben Jahr: offensiver, ballsicherer, noch erfolgreicher. Mit sieben Punkten Vorsprung vor Real Madrid und zehn Punkten vor dem FC Barcelona führt Atlético die Tabelle vor diesem Wochenende an. Die Mannschaft hat mit nur acht Gegentreffern die beste Abwehr der spanischen Liga, mit 36 Toren nach Barça den zweitbesten Sturm. Die Ruhe und Sicherheit, mit denen Atlético tief verteidigt, hatte Philipp Lahm einst bewundert. „Sie werden nie nervös“, sagte der Verteidiger und Mittelfeldspieler der Bayern einmal. 2016 hatten sich die Bayern an Atlético im Halbfinale der Champions League die Zähne ausgebissen, auch da saß schon Diego Simeone bei Atlético auf der Bank – und auch da beschwerten sich manche in München über den Stil der Spanier.