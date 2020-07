Titel in spanischer Liga : Real Madrid holt sich die „Numero 34“

Nach einer ungewöhnlich langen Durststrecke sichert sich Real Madrid die spanische Meisterschaft. Am vorletzten Spieltag reicht dem Klub von Toni Kroos ein knapper Sieg zum Titel. An seine Fans hat der Verein eine spezielle Bitte.

„Numero 34“ ist perfekt, der Erzrivale entthront: Der Rekordchampion Real Madrid hat die spanische Fußball-Meisterschaft gewonnen. Der Klub des deutschen Nationalspielers Toni Kroos ist durch das 2:1 (1:0) gegen den FC Villarreal vor dem letzten Spieltag der La Liga nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen und sicherte sich somit erstmals seit der Saison 2016/17 den Titel.

Für den 30 Jahre alten Kroos ist es die zweite Meisterschaft im Real-Trikot, für die Königlichen die erst dritte in den vergangenen zwölf Jahren. Vier der jüngsten fünf Ligatitel hatte der ewige Kontrahent FC Barcelona geholt. Der Titelverteidiger kassierte am Donnerstagabend parallel durch das 1:2 (0:1) gegen CA Osasuna die erste Niederlage seit dem Restart. Real steht vor der abschließenden 38. Runde somit sieben Zähler vor den Katalanen, die nun acht nationale Meistertitel (26) weniger auf dem Konto haben.

Mit dem Erfolg ging nun eine für Real ungewohnt lange Durststrecke ohne einen wichtigen nationalen Titel zu Ende. Der letzte Liga-Gewinn datierte von 2017, der letzte Pokaltriumph stammt sogar von 2014. Der Sieg in der spanischen Supercopa 2019 diente den erfolgsverwöhnten Fans nicht wirklich als Trost. Zumal der FC Barcelona acht der letzten elf Liga-Titel geholt und zwischen 2014 und 2018 vier Mal in Serie auch den Pokal gewonnen hatte.

Vor dem Restart im Juni hatte Barca zudem noch zwei Punkte vor Real gelegen, dann ließ das Starensemble des umstrittenen Trainers Quique Setien aber zu viele Punkte liegen. Real mit Star-Coach Zinedine Zidane gewann hingegen alle bisherigen zehn Partien seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs.

Nicht nur wegen der dürftigen nationalen Bilanz der vergangenen Jahre hatte sich Trainer Zidane vor dem Spiel gegen Villarreal extra an die Real-Fans gewandt. Auch wegen der extrem schwierigen Pandemie-Zeit mit strengem Lockdown und Tausenden Toten im Corona-Hotspot Madrid sprach er zu den Anhängern des Vereins: „Wir denken an unsere Anhänger. Viele von ihnen haben eine schwere Zeit hinter sich. Viele von ihnen leiden immer noch“, hatte der Franzose gesagt. Zu allem Übel dürfen die Fans wegen der Corona-Schutzregeln diesmal nicht der Tradition folgen und sich am Cibeles-Brunnen im Zentrum von Madrid versammeln, um den Campeonato zu feiern. Auch die Liga, der Fußballverband und die Behörden mahnten, sich an die geltenden Maßnahmen zu halten.

Man wolle deshalb vor allem für die Fans „viel erreichen“, sagte Zidane – wohl auch mit Blick auf die Endrunde der Champions League in Portugal. Der Abonnementsieger der Königsklasse, der den Pott allein zwischen 2014 und 2018 vier Mal gewann, hat das Ticket für Lissabon allerdings noch nicht sicher. Am 7. August muss zunächst bei Manchester City von Ex-Barca-Coach Pep Guardiola das 1:2 aus dem Hinspiel wettgemacht werden.

Im Alfredo Di Stefano Stadium, wo Real alle Heimspiele seit dem Restart ausspielte, ebnete Karim Benzema (29., 77./Foulelfmeter) den Weg zum Sieg, Iborra (84.) erzielte den Anschluss. Für Osasuna war im Camp Nou der Spanier Jose Arnaiz (16.) erfolgreich, ehe Superstar Lionel Messi (62.) mit einem direkt verwandelten Freistoß ausglich. Die Gäste beendeten die Partie nach der Roten Karte gegen Enric (75.) nur mit zehn Mann.