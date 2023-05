Real Madrid hat nach dem schmerzvollen Aus in der Champions League auch in der Liga einen Rückschlag kassiert. Spaniens Fußball-Rekordmeister verlor am Sonntag das hitzige Duell beim abstiegsbedrohten FC Valencia mit 0:1 (0:1) und damit auch Platz zwei an den Stadtrivalen Atletico. Überschattet wurde die Partie aber von abermaligen rassistischen Beleidigungen gegen Reals Vinicius Junior.

In der zweiten Halbzeit kam es zu einer mehrminütigen Unterbrechung, nachdem der Brasilianer von einem Anhänger der Gastgeber rassistisch beschimpft worden war. Vinicius stellte sich anschließend vor die Fankurve und deutete auf den Übeltäter. Das Spiel wurde erst fortgesetzt, als der Stadionsprecher eine Ansage machte, die Beleidigungen einzustellen.

„Die Meisterschaft gehört jetzt den Rassisten“

„Das war nicht das erste Mal, nicht das zweite und nicht das dritte Mal“, klagte Vinicius bei Twitter: „Rassismus ist in La Liga normal. Die Konkurrenz hält es für normal, der Verband hält es auch für normal und die Gegner fördern es. Ich bedauere das sehr. Die Meisterschaft, die einst Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano und Messi gehörte, gehört jetzt den Rassisten.“ In Brasilien sei Spanien „als ein Land der Rassisten bekannt“, schrieb er weiter.

Die Unterbrechung hatte eine 15-minütige Nachspielzeit zufolge, in der Vinicius aufgrund einer Tätlichkeit die Rote Karte (90.+7) sah. Der Flügelstürmer, der in den letzten Monaten häufig Opfer rassistischer Beleidigungen war, hatte inmitten einer Rudelbildung Valencias Hugo Duro offenbar geschlagen.

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva verurteilte die rassistischen Anfeindungen gegen Vinicius Junior scharf. Am Rande des G7-Gipfels in Japan forderte der 77-Jährige „ernsthafte Maßnahmen“, um nicht zuzulassen, dass „Faschismus und Rassismus sich der Fußballstadien bemächtigen. Es ist nicht fair, dass ein Junge aus armen Verhältnissen es im Leben zu etwas bringt, sich zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt und jetzt in jedem Stadion, in dem er auftritt, beschimpft wird“, sagte Lula. FIFA-Präsident Gianni Infantino äußerte „volle Solidarität mit Vinicius“. Die Ereignisse „zeigen, dass wir in der Pflicht stehen“.

Auch Real-Trainer Carlo Ancelotti fand auf der Pressekonferenz nach dem Spiel deutliche Worte: „Das ist inakzeptabel. Die spanische Liga hat ein Problem mit Rassismus – ein sehr ernstes Problem“, sagte der Italiener. Der frühere brasilianische Weltfußballer Ronaldo kritisierte indes auf Twitter die „Tatenlosigkeit bei Verband und Verantwortlichen“ und schrieb: „So lange es Straffreiheit und Duldung gibt, wird es hier Rassismus geben.“

La-Liga-Präsident Javier Tebas forderte an Vinicius gerichtet auf Twitter: „Bevor Sie La Liga kritisieren und verleumden, müssen Sie sich richtig informieren. Lassen Sie sich nicht manipulieren und stellen Sie sicher, dass Sie die Kompetenzen des anderen und die Arbeit, die wir gemeinsam geleistet haben, verstehen.“ Tebas kritisierte, dass der Stürmer zu keinem der vereinbarten Termine erschienen sei. Die Liga kündigte an, den Vorfall untersuchen zu wollen. „Sollte ein Hassverbrechen festgestellt werden, werden wir die entsprechenden rechtlichen Schritte einleiten“, hieß es.

Nachdem sich der Erzrivale FC Barcelona vorzeitig die Meisterschaft gesichert hat, geht es für Real nur noch um Platz zwei. Den holte sich drei Runden vor Schluss aber Atletico mit einem ungefährdeten 3:0 (1:0) gegen CA Osasuna. Valencia rückte im spannenden Kampf gegen den Abstieg mit dem zweiten Sieg nacheinander auf Platz 13 vor. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt fünf Punkte.

Paris Saint-Germain unterdessen ist der Meistertitel in der französischen Liga kaum noch zu nehmen. Das Starensemble um Kylian Mbappé und Lionel Messi setzte sich am Sonntagabend bei AJ Auxerre mit 2:1 (2:0) durch. Zwei Spieltage vor dem Saisonende liegt Spitzenreiter PSG in der Tabelle sechs Punkte vor Verfolger RC Lens. Damit reicht am kommenden Samstag bei Racing Straßburg bereits ein Unentschieden, um vorzeitig die nächste Meisterschaft zu gewinnen.

Roger Schmidt verpasste den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft in Portugal mit Benfica Lissabon. Der deutsche Trainer kam mit dem Tabellenführer am Sonntag im Derby bei Stadtrivale Sporting nicht über ein 2:2 (0:2) hinaus. Trotzdem haben Schmidt und sein Team den Gewinn des ersten Meistertitels seit 2019 weiter in der eigenen Hand. Dafür muss Benfica das abschließende Saisonspiel am kommenden Wochenende gegen den Tabellenletzten Santa Clara gewinnen.