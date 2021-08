Wechsel von PSG-Star zu Real? : Das große Pokern um Mbappé

„Ich bin in ihn seit Jahren verliebt.“ Das sagte Zinedine Zidane im November 2019, als ihn ein spanischer Journalist nach Kylian Mbappé fragte. „Als Mensch und als Sportler“, fügte der Franzose an. Damals war Zidane noch Trainer von Real Madrid, einen Tag nach der Liebeserklärung erzielte Mbappé das erste von zwei Toren von Paris Saint-Germain im Bernabeu-Stadion, die Begegnung endete 2:2. Zidane hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er den heute 22-Jährigen gerne in der Mannschaft hätte, und nun stehen die Chancen tatsächlich nicht schlecht, dass sein Liebling nach Madrid kommt. Doch Trainer in Madrid ist heute Carlo Ancelotti.

Madrids Vereinsboss Florentino Pérez hat der spanischen Hauptstadtpresse zufolge PSG 160 Millionen Euro für Mbappé angeboten. Wenig später wurde über ein Angebot über 170 Millionen Euro oder noch mehr spekuliert. Das wäre nach den Transfers von Neymar (2017) und Mbappé (2018) nach Paris der teuerste Vereinswechsel im Fußball – und das, obwohl Pérez vor Monaten noch geklagt hatte, sein Klub sei ruiniert. Allerdings hat Real schon seit zwei Spielzeiten auf dem Transfermarkt nicht zugeschlagen.