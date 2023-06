Kylian Mbappé hat seinen Klub mit einem Brief in Panik versetzt. Der Stürmer könnte Paris Saint-Germain im Sommer 2024 ablösefrei verlassen. Nun könnte sich sogar der Staatspräsident einschalten.

Kylian Mbappé polarisiert wie kaum ein anderer – doch dieses Mal ist er zu weit gegangen: Das Tischtuch mit den Bossen von Paris Saint-Germain scheint endgültig zerschnitten, nachdem der Weltstar seinen Verein in dieser Woche in Panik versetzt hat mit einem Brief, in dem er seinem Arbeitgeber mitteilte, dass er die Option auf eine einjährige Vertragsverlängerung nicht ziehen werde. Im Sommer 2024 könnte der französische Nationalspieler Paris ablösefrei verlassen. Für die Investoren aus Qatar wäre dies ein Horrorszenario. Man würde auf einen Transfer in einer Größenordnung von etwa 180 Millionen Euro verzichten.

Sollte es aber bereits in diesem Sommer zur Trennung kommen, würde PSG seine Identifikationsfigur Nummer eins verlieren. Mbappé ist seit Jahren der beste Spieler im Team des neuen französischen Rekordmeisters. „Kylian ist das Nonplusultra bei PSG und die wichtigste Figur der Ligue 1“, sagt Laurent Fournier, der in den Neunzigern insgesamt 185 Pflichtspiele für PSG absolviert hat: „Es ist eigentlich kaum vorstellbar, ihn nicht mehr im Pariser Trikot zu sehen, aber womöglich wäre es für alle Beteiligten die bessere Lösung, damit auf allen Ebenen wieder Ruhe einkehrt.“