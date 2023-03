Aktualisiert am

Von der Dortmunder Abwehr war der Schalker Marius Bülter bei seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 beim 2:2 im Revier-Derby gegen den BVB am Samstag nicht zu stoppen. Erst ein Kameraarm brachte den 29-Jährigen dann zu Fall.

Nach einer Hereingabe von Michael Frey erzielte Bülter in der 50. Miute aus kurzer Distanz den Ausgleich und egalisierte das Dortmunder 0:1-Führungstor von Nico Schlotterbeck (38.): „Das schönste war es nicht“, sagte er hinterher über seinen Treffer, „es war ein relativ einfaches Tor. Aber es ist ein schönes Gefühl, im Derby zu treffen“. Es war bereits das dritte Tor des Außenstürmers in den jüngsten drei Spielen.

Beim Abdrehen zum Jubeln kam der Schalker Stürmer dann ins Straucheln: Eine Kamerastange brachte ihn zu Fall: „Ich war natürlich auch überrascht, dass das Ding da steht.“ Bülter versuchte noch, über die Stange zu springen, die neben dem Dortmunder Tor als Hindernis im Weg hing, schaffte es aber nicht ganz. „Ich habe es noch gut gelöst und gut abgefangen“, meinte er nach dem packenden Revier-Derby gegen den BVB beim TV-Sender Sky und konnte über sich und die Szene lachen: „Das sieht natürlich lustig aus“.

Lange über den Ausgleich freuen konnten sich die Gelsenkirchener danach zunächst nicht. Raphael Guerreiro (60.) brachte die Gäste mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel abermals in Führung. Der kurz zuvor eingewechselte Kenan Karaman (79.) glich abermals aus, so dass die Schalker letztlich über einen Punktgewinn jubeln konnten.

Und Bülter freute sich, dass der kuriose Zwischenfall für ihn folgenlos blieb: „Zum Glück habe ich mich beim Jubel nicht verletzt, als ich mit dem Kameraarm zusammengeprallt bin.“