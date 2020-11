Krise im deutschen Fußball : Die Nationalelf ist im freien Fall

Der Fußball-Weltmeister von 2014 hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur sportlich von der Weltspitze entfernt. Auch die Imagewerte der Nationalelf kennen seit Jahren nur eine Richtung: bergab. Die Strategie von Oliver Bierhoff, dem früheren Manager der Nationalmannschaft, hat auch auf diesem Gebiet das Gegenteil von dem erreicht, was sie sollte. Die Identifikation der Deutschen mit der Nationalelf hat nach Umfragen, die die Frankfurter Allgemeine Zeitung an dieser Stelle veröffentlicht, in den vergangenen Jahren stark gelitten. Und das liegt nicht nur an Niederlagen auf dem Spielfeld.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Auch die Bundeskanzlerin ist schon länger nicht mehr ins Stadion gekommen, wenn Deutschland spielt. Um genau zu sein: Das letzte deutsche Länderspiel, dass Angela Merkel besuchte, liegt mehr als sechs Jahre zurück. Es war das WM-Finale von Rio. Jener Tag, der 13. Juli 2014, an dem sich die Nationalmannschaft zum Weltmeister machte. Der deutsche Fußball erreichte den Höhepunkt seiner gesellschaftlichen Bedeutung. Schon einige Monate vor dem Triumph, im Herbst 2013, war eine vielzitierte Studie erschienen: „Wir sind Nationalmannschaft.“