Krise der Nationalelf : Löw und der heiße Brei

Was vom Himmel über Recife herunterkam, war nicht bloß Regen, es war eine Naturgewalt. Auf dem Weg zum Stadion, wo am Abend jenes 26. Juni 2014 die deutsche Mannschaft gegen die amerikanische spielen würde, sah man Menschen knietief durch die Fluten waten. Die großen Regenmythen des deutschen Fußballs, Bern-Wankdorf 1954 und die „Wasserschlacht“ von Frankfurt 1974 – meteorologisch betrachtet waren sie gegen das, was sich in Recife Bahn brach, Pfützenspiele im Pausenhof.

Später, am Spielfeldrand der Arena Pernambuco, konnte man dann auch einen Trainer erleben, der den Elementen trotzte. So, wie Joachim Löw an jenem Abend aussah, das klatschnasse Hemd am Körper klebend, die verwegen-derangierte Frisur, gab er eine passende, eine gute Figur ab. Möglich, dass ihm gerade das damals schon wichtig war. Aber zumindest gab es ihn seinerzeit noch: den Trainer Löw, der Energie verströmt. Weil er selbst unter Strom steht und nicht so wirkt, als wäre jede Spannung aus ihm gewichen, körperlich, mental, wie in diesem Fußballherbst des großen Irgendwie.

Wenn man zurückschaut in jenen ansonsten wunderbaren brasilianischen Sommer, landet man nicht nur bei den Naturgewalten, es lohnt sich, auch noch einmal darauf zu schauen, was die sportliche Gewalt des späteren Weltmeisters ausmachte. Da war eine starke Gruppe mit Charakteren, die um jeden Preis gewinnen wollten, aber auch intern kantig sein konnten, wenn es um ihre Rolle, ihren Status ging – man denke an Sami Khedira. Da war ein Ko-Trainer, der, wie man heute weiß, neben allen fachlichen Qualitäten die Gabe besitzt, eine Gruppe menschlich so mitzunehmen, dass sie sich voller Lust in die Arbeit wirft. Und da war ein Chef, der zwar auch schon die Neigung hatte, unangenehme Dinge zu verschleppen – der sich aber doch, wenn es darauf ankam, straffen konnte und neben markanten Bildern („WM der Strapazen“) funktionale Mittel schuf („Ochsenabwehr“).

Von alledem ist in der deutschen Nationalmannschaft so gut wie nichts mehr übrig, ganz unabhängig von den Schleusen, die sich beim 0:6 gegen Spanien öffneten. Und so ist es vielleicht kein Wunder, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in seiner Pressemitteilung vom Montag den Bogen schon etwas weiter spannte, über die WM 2022 bis zur EM 2024 in Deutschland – aber dafür umso erstaunlicher, dass der Verantwortliche auf diesem Weg bis auf weiteres Joachim Löw heißen soll.

Es mangelt nicht an Qualität

An Qualität mangelt es nicht in der deutschen Nationalmannschaft. Was das angeht, ist das Ziel Halbfinale, das DFB-Präsident Fritz Keller und Löw ausgegeben haben, keine Träumerei. Was zuletzt allerdings nicht zu erkennen war: eine klare Vorstellung, was konkret aus dem Potential zu machen wäre. Für die vielen mediokren Ergebnisse des Fußballjahres hatte Löw Erklärungen: Belastungssteuerung, die Notwendigkeit, für die EM zwei Systeme einzustudieren, das Experiment, eins gegen eins über den ganzen Platz zu spielen, weil das ja auch bei der EM mal vonnöten sein könnte.

Aber was war dann das 0:6 gegen Spanien? Der Versuch, was passiert, wenn man gegen einen spielstarken, aggressiven Gegner auf Zweikampfvermeidung im Zentrum setzt? Mal schauen, wie weit sich der freie Raum hinter den Außenverteidigern eigentlich maximal ausdehnen kann? Das Ergebnis jedenfalls war klar: Es fehlt nicht die Feinarbeit, sondern ein Fundament.