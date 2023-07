Aktualisiert am

Das Geschäft mit den Träumen: In Afrika startet eine Kampagne gegen falsche Agenten, die junge Fußballspieler ausbeuten. Auch der frühere Weltstar Didier Drogba engagiert sich – und berichtet von erschreckenden Beispielen.

„Wenn wir mit der Nationalmannschaft im Ausland gespielt haben, in Afrika, in Asien, auch in Europa“, sagt Didier Drogba, „dann standen vor dem Hotel ein, zwei, fünf oder auch zehn Fußballspieler, aus der Elfenbeinküste, aus Kamerun, aus anderen afrikanischen Ländern, die nichts mehr hatten. Die auf sich allein gestellt waren. Die wohnungslos waren, die zum Betteln gezwungen waren.“

Didier Drogba, inzwischen 45 Jahre alt, war als Fußballspieler mit dem FC Chelsea Champions-League-Sieger und viermal englischer Meister, zweimal Torschützenkönig der Premier League und zwei Mal Afrikas Fußballer des Jahres. Und der Ivorer war schon während seiner Karriere mit dem Schicksal derjenigen konfrontiert, die einen ähnlichen Traum hatten wie er und deren Leben zum Albtraum wurde, weil sie auf Traumverkäufer hereinfielen: Männer, die sich als Spielervermittler und Agenten ausgeben, ambitionierten Jugendlichen eine Karriere im internationalen Profifußball versprechen und ganze Familien in die Armut stürzen.