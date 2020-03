Verbote im Fußball? : Flachpässe gegen die Kopfballgefahr

Auch Gerd Müller taucht auf in der langen Liste von Geschichten, die bei Twitter durch „#dementiainfootball“ miteinander verlinkt wurden. Etliche frühere Stars oder deren Familienangehörige berichten hier von degenerativen Gehirnerkrankungen der Helden aus dem vergangenen Jahrhundert. Sie sind wie der Bundesliga-Rekordtorschütze Müller an Demenz, an Alzheimer oder CET erkrankt. Einige sind tot. Und immer wieder taucht dieser dunkle Verdacht auf: Die vielen Kopfbälle, die die Sportler während ihrer Karriere machten, seien eine Ursache für das Leid.

In England wurden nun Konsequenzen gezogen. Kinder im Grundschulalter dürfen im Training keine Kopfballübungen mehr machen, bevor ab der U 12 eine „stufenweise Annäherung“ an das Kopfballspiel vorgesehen ist. Zunächst gibt es höchstens eine Kopfball-Trainingseinheit pro Monat, in der kein Kind öfter als fünfmal köpfen soll. Später kann dann einmal pro Woche geübt werden. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, wo ein grundsätzliches Kopfballverbot für Kinder unter elf Jahren 2015 eingeführt wurde, darf in den Spielen weiter geköpft werden. Auch bei den Kleinsten.