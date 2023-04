Die letzte Chance, sich in dieser Saison für die Mühen mit einem Titel zu belohnen, hat die Eintracht gewahrt. Nun fehlen ihr noch zwei weitere Siege, um sich am 3. Juni im Berliner Olympiastadion zum sechsten Mal zum DFB-Pokalsieger krönen zu können. Die Hürde im Viertelfinale, gegen Union Berlin, übersprang die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner am Dienstagabend souverän. Gegen das Team, das als Bundesligadritter zehn Punkte und drei Ränge vor ihnen in der Tabelle liegt, gewannen die Frankfurter vor eigenem Publikum 2:0 und zogen damit in die Runde der letzten vier Teams ein.

Die Halbfinals sind für den 2. und 3. Mai terminiert, ausgelost werden sie an diesem Sonntag in der ARD-Sportschau. Für die Eintracht, die zuletzt in mancherlei Hinsicht ein angeschlagenes Bild abgab, war es der erste sportliche Achtungserfolg seit Mitte Februar und sieben Partien ohne Sieg. „Wir hatten noch was gut zu machen und hatten uns einiges vorgenommen“, sagte Kapitän Sebastian Rode nach dem Spiel bei Sky. „Wir waren von Anfang an voll da und haben bis zum Schluss nicht nachgelassen. Jetzt müssen wir das auch in den nächsten Wochen in der Liga zeigen.“

Für Glasner hat das Wunschergebnis das Potential für einen „Befreiungsschlag“, wie er sagte. Es könne helfen, der lodernden Krisenstimmung im Verein, die vom Führungsstreit an der Spitze maßgeblich angeheizt wurde, entgegenzuwirken. An diesem Mittwoch kommt es zum Showdown zwischen Vorstandssprecher Axel Hellmann und Aufsichtsratsboss Philip Holzer, die moderiert von Vereinspräsident Peter Fischer ausloten sollen, ob und wie sie künftig doch noch zum Wohle des Klubs zusammenarbeiten können. Gegen Union verfolgten beide auf der Tribüne mit ein wenig Abstand voneinander das Geschehen in Logenbereich.

Was sie, die zu den 49.500 Zuschauern zählten, sahen, traf ohne Zweifel ihren Fußballgeschmack: Die Eintracht erwischte einen Start nach Maß und ließ später nicht locker. Sie stürzte sich mit Entschiedenheit in die Zweikämpfe, setzte sich tief in der Hälfte der Berliner fest und schuf durch Positionswechsel immer wieder Anspielstationen – bei ihnen zirkulierte der Ball mit Tempo und Präzision, wodurch die Unioner nicht eigenständig agieren konnten, sondern gezwungen wurden, hinterherzulaufen.

Hoher Druck

Der Druck blieb nicht lange folgenlos. Randal Kolo Muani, dem in der 5. Minute bei einem Fernschuss noch Zentimeter gefehlt hatten, erzielte mit links aus vollem Lauf das 1:0 (11.). Er profitierte dabei von der sehenswerten Vorarbeit Mario Götzes, der einen Pass aus der Defensive von Makoto Hasebe mit der Hacke weitergeleitet hatte. „Er ist einfach ein herausragender Spieler“, schwärmte Kolo Muani hinterher von seinem Vorlagengeber.

Und keine 120 Sekunden darauf jubelte der Goalgetter abermals. Wiederum war es Götze, der ihm den Weg ebnete, doch zunächst sah es so aus, als sei der Winkel zu spitz und die Distanz zu groß, um Lennart Grill zwischen den Berliner Pfosten zu überwinden. Kolo Muani probierte es dennoch – und seine Chuzpe machte sich bezahlt. Die Kugel senkte sich im hohen Bogen von der rechten Seite über Grill zum 2:0 ins Netz (13.).

Rafael Borré, sein Kompagnon im Sturm, mit dem Kolo Muani immer wieder zwischen den Rollen als Sturmspitze und Flügelmann alternierte, besaß nicht annähernd so viel Glück des Tüchtigen; der Kolumbianer war, was seine Einsatzbereitschaft anging, ebenfalls ein Schrecken für die Berliner, die er fortwährend aufmischte. Doch im Strafraum profitierte er davon nicht.

Mehr Vitalität

Erst nahm Schiedsrichter Bastian Dankert auf Intervention des Video-Assistenten das Tor zum 3:0 zurück, bei dem Borré, wie es das Fernsehbild aufdeckte, knapp im Abseits gestanden hatte (20.). In der 28. Minute landete dann sein nächster Versuch an der Latte. Die Dominanz der Eintracht führte dazu, dass ihr Keeper Kevin Trapp im ersten Abschnitt nicht einmal nennenswert zupacken musste; 6:1 Torschüsse, eine Ballbesitzquote von 65 Prozent und ein Ecken-Verhältnis von 5:1 waren Ausdruck des Aktionismus‘ der Frankfurter.

Urs Fischer, der Coach der Berliner, reagierte entsprechend. Er versuchte, mit einem Dreifach-Tausch in der Pause seiner Elf zu mehr Vitalität zu verhelfen. Mit Morton Thorsby, Paul Jaeckel und Sven Michel (für Diogo Leite, Paul Seguin und Janik Haberer) sah der Auftritt der „Eisernen“ fortan tatsächlich stabiler aus und taten sich im Mittelfeld nicht mehr ganz so viele Lücken auf, doch die Frankfurter bestimmten weiter unablässig den Takt. Besonders Kolo Muani hatte offensichtlich seinen Spaß und zog immer wieder Sprints in allen Offensivzonen des Feldes an, um sich und den Kollegen Freiräume zu verschaffen. Dass sich daraus keine weiteren Treffer ergaben, gehörte zu den Schönheitsfehlern in der Frankfurter Darbietung. Sie konnten sie locker verschmerzen.