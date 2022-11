Köln-Trainer Baumgart : „Keine Bühne für Vollidioten“

Schwere Ausschreitungen überschatteten das Hinspiel zwischen dem 1. FC Köln und OGC Nizza in der Conference League. Nun treffen beide Teams wieder aufeinander. Trainer Steffen Baumgart richtet sich an die Fans.

Kölns Trainer Steffen Baumgart hat mit deutlichen Worten seine Hoffnung auf ein friedliches Rückspiel des FC in der Europa Conference League gegen OGC Nizza zum Ausdruck gebracht. „Gerade Nizza wird lange in Erinnerung bleiben – und zwar nicht in positiver“, sagte der 50-Jährige am Mittwoch mit Blick auf die schweren Ausschreitungen im Hinspiel vor knapp zwei Monaten. „Deshalb hoffe ich, dass allen mal klar wird, dass es um Fußball geht. Fußball kann nicht dafür da sein, ständig eine Bühne zu haben, wo irgendwelche Vollidioten der Meinung sind, sie müssen sich zeigen.“

Das Hinspiel war wegen schwerer Krawalle mit rund einer Stunde Verspätung angepfiffen worden. In Nizza hatte es am 8. September rund um die Partie mehrere Verletzte gegeben. Ein Fan stürzte vom Zuschaueroberrang.

„Fußball ist die schönste Nebensache der Welt“, sagte Baumgart einen Tag vor dem abermaligen Aufeinandertreffen der beiden Klubs an diesem Donnerstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und bei RTL). „Es geht darum, Emotionen auf dem Platz zu zeigen. Es geht darum, einfach Fußballfeste zu feiern.“ Der FC-Coach ergänzte: „Mal unabhängig davon, dass die Mannschaften natürlich mit viel Leidenschaft in das Spiel gehen werden, weil beide Mannschaften dieses Spiel gewinnen wollen, hoffe ich einfach, dass wir aus dem ersten Spiel gelernt haben, dass es so nicht geht.“

Kölns Hector will nicht zur WM

Baumgart hat derweil nach eigenen Angaben auch mit Bundestrainer Hansi Flick und Jonas Hector über eine mögliche WM-Teilnahme des Linksverteidigers gesprochen. Der TV-Sender Sky hatte berichtet, dass sich Flick bei Hector über eine mögliche Rückkehr ins Nationalteam erkundigt hatte. Der 32-Jährige habe ein Comeback jedoch abgelehnt.

„Ich habe mit beiden gesprochen gehabt“, sagte Baumgart nun und ergänzte: „Das ist eine Entscheidung, die Jonas alleine getroffen hat.“ Baumgart sagte zudem: „Jonas hat eine Entscheidung getroffen und die sollten wir akzeptieren.“

Flick will am Donnerstag kommender Woche seine 26 WM-Spieler nominieren. Das Turnier in Qatar beginnt am 20. November. Der derzeit verletzte Hector hat 43 Länderspiele für Deutschland absolviert. Seinen bis dato letzten Auftritt im Nationaltrikot hatte der Kölner Defensivspieler im November 2019.