Nach Reise-Chaos : Ausgeschlafene Bayern ins Finale der Klub-WM

An den Ball kam Taher Mohamed nicht, aber die Zuschauer im Stadion johlten. In der siebten Spielminute rannte der Stürmer von Al Ahly SC das erste Mal tief in die Hälfte des FC Bayern München. Er war schon in der Nähe des Strafraums, als Jérôme Boateng seinen Körper zwischen Mohamed und den Ball stellte. Das stoppte Muhamed, aber nicht die Zuschauer. Der harmlose Angriffsversuch war für sie der erste Höhepunkt in einer Halbzeit, in der sie ihre Mannschaft fast durchgehend anfeuerten. Und als Mohamed und seine Mitspieler kurz vor der Halbzeit für fast eine Minute den Ball hin und her spielten, feierten sie jeden Pass, der ankam, wie ein Tor.

Am Montagabend sind hunderte, vielleicht sogar tausende Unterstützer von Al Ahly, dem Fußballverein aus Kairo, für das Halbfinale der Klub-WM ins Ahmed bin Ali Stadium in Qatar gekommen. In Deutschland schaut man skeptisch auf den Wettbewerb. Dafür gibt es gute Gründe. Es geht um das Land, in dem er stattfindet und den Zeitpunkt, mitten in einer Pandemie. In der Anhängerschaft von Al Ahly wiederum freuten sich viele offenbar auf das Duell mit der vielleicht weltbesten Fußballmannschaft. Sie durften dafür sogar ins Stadion kommen, weil die Fifa für das Spiel 12.000 Zuschauer zugelassen hat. Und die, die für Al Ahly johlten, waren über die Mikrofone der TV-Sender dann auch deutlich zu hören.

Stabile Defensive

Am Ende hat die Hilfe der Fans allerdings nicht gereicht, um den Champions-League-Sieger zu stürzen. Die Bayern siegten nicht spektakulär, aber souverän mit 2:0. Die Tore schoss Robert Lewandowski (17., 86.). Am Donnerstagabend spielen sie im Finale gegen Tigres UANL aus Mexiko um den Titel. Und weil die verlegte Klub-WM formal zur alten Saison zählt, könnte es der sechste Titel für die Münchner werden.

In Ägypten kennt man so eine Dominanz von Al Ahly. Sie sind in ihrem Land Rekordmeister (42 Mal) und Rekordpokalsieger (37). Als Gewinner der afrikanischen CAF Champions League dürfen sie schon zum sechsten Mal an der Klub-WM teilnehmen. Vor dem Halbfinale gegen den FC Bayern, die zum zweiten Mal starten, hatten sie seit 32 Pflichtspielen nicht mehr verloren. Das veranlasste Hansi Flick, den Münchner Trainer, zur Vorsicht. Er stellte mit Marc Roca einen zweiten im defensiven Mittelfeld auf. Im Interview vor dem Anpiff nannte er den Grund dafür: Er wollte die Defensive stabilisieren.

Müheloses Spiel für die Bayern

Doch Roca musste sich in der ersten Halbzeit kaum mit dem Spiel nach hinten beschäftigen. In der achten Minute köpfte Serge Gnabry über das Tor. Es war die erste Chance für München, der bis zur Pause viele folgten. Thomas Müller konnte nach einer Ecke aufs Tor schießen, aber den Ball nicht in die Ecke platzieren (16.). Roca konnte zweimal im Strafraum schießen, aber sein erster Versuch ging flach am Pfosten vorbei (24.) und sein zweiter in die Arme des ägyptischen Nationaltorhüters Mohamed El Shenawy (26.). Sogar Robert Lewandowski konnte den Ball alleine vor El Shenawy nicht versenken (37.).

Und so war es das einzige Ärgernis, dass es bis zur Pause nur für ein Tor reichte: In der 17. Minute flankte der Rechtsverteidiger Benjamin Pavard den Ball in den Strafraum. Ein Al-Ahly-Spieler fälschte ihn ab, weshalb Kinsgley Coman den Ball nochmal von rechts nach links zu Gnabry brachte, der sofort auf Lewanwdoski ablegte. Aus weniger als zehn Metern schoss der Stürmer den Ball mühelos ins Tor.

Mehr zum Thema 1/

In den zweiten Halbzeit fing Al Ahly mutiger an, in Bedrängnis brachte das die Bayern jedoch nicht. In der 85. Minute lupfte der eingewechselte Eric-Maxim Choupo-Moting den Ball auf den eingewechselten Leroy Sané, der ihn in die Mitte flankte. Dort stand Lewandowski und musste den Ball mit dem Kopf nur noch ins Tor drücken. Das 2:0 brachte die Entscheidung – und auch die Erkenntnis: In der Nacht auf dem Berliner Flughafen haben die Bayern wohl ausreichend geschlafen.