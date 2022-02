FC Chelsea gewinnt Klub-WM : „Ich habe davon als Kind geträumt“

Kai Havertz, wer sonst? Nach seinem Siegtreffer im Champions-League-Finale hat der deutsche Fußball-Nationalspieler den FC Chelsea auch zum erstmaligen Gewinn der Klub-WM geschossen. Dank eines verwandelten Handelfmeters des 22-Jährigen in der 117. Minute setzten sich die Engländer am Samstag in Abu Dhabi in der Verlängerung mit 2:1 gegen Palmeiras São Paulo durch.

„Das ist großartig. Nach den Champions von Europa sind wir jetzt die Champions der Welt. Das hört sich besser an“, sagte Havertz nach dem Abpfiff. „Ich war nervös beim Elfmeter, ganz ehrlich. Meine Mitspieler haben mir Vertrauen gegeben. Ich habe davon als Kind geträumt. Das ist unglaublich für mich.“

Nach der regulären Spielzeit hatte es zwischen den Londonern und dem Copa-Libertadores-Sieger 1:1 (0:0) gestanden. Vor 22871 Zuschauern hatte Romelu Lukaku (54.) die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel zunächst in Führung gebracht, Raphael Veiga (64.) sorgte ebenfalls per Handelfmeter für den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Nicht alles gefällt

Der Abend gehörte letztlich aber Havertz, der Chelsea nach dem verlorenen Finale 2012 den ersten Sieg bei der Klub-WM bescherte. „Es hört niemals auf. Wir wollen diese Trophäen auch weiterhin gewinnen“, sagte Tuchel.

Neben Havertz kamen beim Premier-League-Klub auch die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und der eingewechselte Timo Werner zum Einsatz. Auch Tuchel stand diesmal an der Seitenlinie. Den Halbfinal-Sieg gegen den saudischen Klub Al Hilal hatte er wegen eines positiven Corona-Tests noch verpasst, erst am Freitag war der deutsche Coach in die Vereinigten Arabischen Emirate nachgereist. Und was der 48-Jährige von seiner Mannschaft sah, dürfte ihm größtenteils nicht gefallen haben. Die Londoner taten sich gegen tief stehende Brasilianer lange schwer und erspielten sich kaum Großchancen.

Zwei verwandelte Elfmeter

Wenige Minuten nach der Pause nutzte Chelsea die erste Lücke im Defensivverbund dann aber gnadenlos aus. Nach feiner Flanke von Callum Hudson-Odoi setzte sich Lukaku im Kopfballduell durch und erzielte die Führung. Doch die hielt nicht lange. Weil Chelsea-Verteidiger Thiago Silva im eigenen Strafraum mit der Hand an den Ball kam, entschied der Schiedsrichter nach Sichtung der Videobilder auf Elfmeter. Veiga verwandelte flach und sicher.

Nach einem Schuss von Cesar Azpilicueta berührte dann auch Palmeiras-Profi Luan den Ball im Sechzehner mit der Hand – wieder gab es einen Elfmeter, den Havertz sicher zum Sieg verwandelte. Kurz vor dem Abpfiff sah Luan dann noch die Rote Karte (120.+6) nach einem Foul an Havertz.

In der heimischen Premier League marschiert derweil der englische Fußball-Meister Manchester City weiter unaufhaltsam dem nächsten Titel entgegen. Beim Abstiegskandidaten Norwich City siegten die Citizens mit Nationalspieler Ilkay Gündogan in der Anfangsformation mit 4:0 (1:0) und sind seit 15 Spielen ungeschlagen. Dreierpacker Raheem Sterling (31./70./90.+1) und Phil Foden (48.) schossen die Tore. Sterling war vor seinem dritten Tor mit einem Foulelfmeter zunächst gescheitert, war aber im Nachschuss erfolgreich. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola führt die Tabelle mit 63 Punkte souverän vor dem FC Liverpool von Coach Jürgen Klopp an.

Trainer Ralf Rangnick hat mit dem englischen Rekordmeister Manchester United den derweil nächsten Dämpfer erlitten. Im Duell der ehemaligen Bundesliga-Trainer mit Ralph Hasenhüttl kam Manchester United gegen den FC Southampton nur zu einem 1:1 (1:0) und liegt im Kampf um die Champions-League-Ränge mit 40 Punkten zunächst auf Rang fünf. Der frühere Dortmunder Jadon Sancho (21.) brachte die Red Devils zunächst auf Siegkurs. Doch kurz nach der Pause gelang Che Adams (48.) der Ausgleich für die Gäste, die mit 29 Zählern im Mittelfeld der Tabelle liegen.

Wieder ohne Treffer blieb Manchester Uniteds Superstar Cristiano Ronaldo, der nun seit sechs Pflichtspielen ohne Torerfolg ist. Am vergangenen Wochenende war der Rekordmeister im FA-Cup am Zweitligisten FC Middlesbrough gescheitert, es folgte in der Liga ein 1:1 bei Schlusslicht FC Burnley.