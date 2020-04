Ärger um Klopp-Klub : Der FC Liverpool und das PR-Desaster in der Krise

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Am Montagabend gab sich der Klub dann geläutert – man habe einen Fehler gemacht. „Wir glauben, wir sind in der vergangenen Woche zum falschen Entschluss gekommen“, schrieb Geschäftsführer Peter Moore in einem auf der Klubhomepage veröffentlichten Brief an die Fans: „Und das tut uns ehrlich leid.“ Wohl aber wolle er klarstellen, dass die Einnahmen vorübergehend abgerissen seien, wohingegen die Ausgaben weiter liefen. Obwohl man vor der Krise finanziell in einer „gesunden Position“ gewesen sei, bestehe jetzt Unsicherheit mit Blick auf die Gegenwart und die Zukunft. Man werde „alternative Wege“ finden, um die entsprechenden Mitarbeiter zu bezahlen, so lange keine Fußballspiele stattfinden könnten. Es klang dramatisch.