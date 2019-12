Klare Worte von Klopp : „Ihr mögt es, uns leiden zu sehen“

Jürgen Klopp huschte bei ungemütlichen fünf Grad mit guter Laune in den Flieger gen Qatar. „Good Morning“, rief der Teammanager des FC Liverpool, bevor er es sich in seinem weißen Ledersitz gemütlich machte. Die Schwierigkeiten, die der Trip zur Klub-WM in das Emirat mit sich bringt, wischte der 52-Jährige am Sonntag zumindest vorübergehend beiseite.

Tags zuvor hatte Klopp deutliche Takte zur zunehmenden Terminhatz angeschlagen und die Planungen für das anstehende Turnier kritisiert. „Die Ansetzung sind, wie sie sind. Ihr mögt es, uns leiden zu sehen“, sagte er nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Watford: „Ihr blickt alle etwas besorgt drein, aber am Ende kümmert es niemanden so wirklich.“

Mit Blick auf Qatar sprach Klopp, der nach dem Ausrutscher von Verfolger Leicester FC nun in der Liga zehn Punkte Vorsprung mit seinem Team hat, ironisch von einer „sensationell guten Organisation“. Der Umstand, dass trotz Regens fünf Partien binnen fünf Tagen auf einem dann sehr belasteten Platz stattfinden werden, passt ihm angesichts größer werdender Verletzungssorgen nicht wirklich.

Die „Reds“ treffen in Doha im Halbfinale (Mittwoch/18.30 Uhr MEZ) auf CF Monterrey aus Mexiko und könnten am Samstag dann im Endspiel den nächsten Titel gewinnen. Den möglichen Endspielgegner ermitteln bereits am Dienstag der brasilianische Topklub Flamengo aus Rio de Janeiro und das saudi-arabische Team Al Hilal.

Kurioserweise spielt der FC Liverpool auch am Dienstag. Und zwar in England im Viertelfinale des League Cups bei Aston Villa. Klopp begegnet der Termindopplung, indem er in der Heimat Nachwuchskräfte auf den Rasen schickt. Genauer gesagt wird dies Neil Critchley machen, der Trainer der U23.

Eine andere Ansetzung war schlichtweg nicht möglich. „Es gab kein Datum, das für alle funktioniert hätte“, sagte Klopp, der Kalender ist voll. Umso weniger kann der frühere Mainz- und Dortmund-Coach die Überlegungen englischer Topklubs verstehen, die sich offenbar für eine Ausweitung der Champions League ab der Saison 2024/25 einsetzen. Dazu soll laut des Guardian auch Liverpool zählen. „Ich bin in diese Pläne nicht involviert“, sagte Klopp: „Das ist auch absoluter Schwachsinn.“ Es gelte, die Anzahl an Spielen zu reduzieren, nicht zu erhöhen.