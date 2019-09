Kinderpornografie-Verdacht : Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungen gegen Metzelder

Aktualisiert am

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat gegen den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder (38) ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte eingeleitet. Dies bestätigte Liddy Oechtering, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg, am Mittwoch dem Sport-Informations-Dienst (sid). Die „Bild“-Zeitung hatte zuerst über den Fall berichtet. Am Dienstag hatte es eine Hausdurchsuchung bei Metzelder in Düsseldorf gegeben. Nach Angaben der „Bild“ sollen ein Smartphone sowie ein Computer konfisziert worden sein.

„Wir werten gerade das sichergestellte Beweismaterial aus“, sagte Oechtering, die keine weiteren Angaben machen konnte. Da die kinderpornografischen Inhalte angeblich von Metzelder an eine Empfängerin in Hamburg geschickt worden waren, ist die Staatsanwaltschaft Hamburg zuständig. Der langjährige Bundesliga-Profi befindet sich aber auf freiem Fuß. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft auf sid-Anfrage. Im Laufe des Tages soll es eine offizielle Stellungnahme der Hamburger Behörde geben.

Als Fußballprofi spielte Metzelder zwischen 2001 und 2008 47 Mal für die deutsche Nationalmannschaft. Zwischen 2000 und 2013 trug er das Trikot von Borussia Dortmund, Real Madrid und Schalke 04. Während und im Anschluss an seine aktive Karriere setzte er sich für verschiedene soziale Projekte ein.