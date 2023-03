Die Kickers Offenbach haben die meisten Zuschauer in der Regionalliga Südwest und einen Topetat. Trotzdem warten sie seit zehn Jahren auf die Rückkehr in Liga drei. Immerhin verlieren sie nicht den Mut.

Wintertrainingslager in Belek gelten unter Anhängern der Offenbacher Kickers nicht gerade als gutes Omen für eine erfolgreiche Rückrunde: Wie schon im vergangenen Jahr bereitete sich der OFC auch in dieser Winterpause an der Türkischen Riviera auf die Restsaison vor. Gleiches Hotel, gleiche Trainingsanlage, gleicher Rückrundenstart? Vor einem Jahr ließ man in den ersten drei Spielen nach der Saisonunterbrechung acht Punkte liegen und verspielte die gute Ausgangslage im Rennen um Aufstiegsplatz eins.

Ein Déjà-vu braucht beim OFC also keiner vor dem Nachbarschaftsduell gegen den FSV Frankfurt. Mit dem ersten von zwei „kleinen Main-Derbys“ – ein nostalgischer Verweis auf bessere Zeiten, als man sich im „großen“ Main-Derby bis Mitte der Achtzigerjahre regelmäßig mit der Frankfurter Eintracht maß – starten die Kickers auswärts am Sonntag um 13 Uhr in den etwas kürzeren, zweiten Saisonabschnitt. Schon zwei Wochen später treffen beide Mannschaften im Halbfinale des Hessenpokals wieder aufeinander.