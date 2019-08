Aktualisiert am

Stuttgart, Darmstadt, Uerdingen – für Kevin Großkreutz ging es zuletzt bergab. Vor dem Pokal-Duell mit seinem Herzensklub BVB sagt der Weltmeister, er sei „glücklich“. Manchmal sieht das nicht so aus.

Die Warnung, die Kevin Großkreutz vor seinem vielleicht letzten wirklich großen Auftritt seiner Karriere ausspricht, ist ziemlich deutlich. „Ich weiß genau, wo die sitzen, wehe die jubeln, wenn Dortmund ein Tor schießt“, sagt der Fußballprofi vor dem Spiel zwischen seinem derzeitigen Arbeitgeber KFC Uerdingen und seiner großen Liebe Borussia Dortmund. 200 Tickets habe er Freunden und Familienmitgliedern für das Erstrundenspiel des DFB-Pokals in der großen Düsseldorfer Fußballarena an diesem Freitag besorgt, er habe da „einen eigenen Block“ erzählt er.

Lauter leidenschaftliche BVB-Fans sind das, die an diesem Abend aber bitteschön zuallererst Kevin-Fans sein sollen. Großkreutz kann die Zuneigung nämlich gut gebrauchen beim Uerdinger Drittligaklub, in dem sein Alltag trist und grau ist, gemessen an der Welt des Glamours, durch die er bis 2015 schwebte.