Der früher unter anderem für den Fußball-Bundesligaverein Werder Bremen und den Zweitligaklub FC St. Pauli spielende Lennart Thy hat mit seinem aktuellen Team PEC Zwolle in den Niederlanden einen Rekordsieg geschafft. Beim 13:0 im Zweitliga-Spiel am Freitagabend gegen den FC Den Bosch traf der 31 Jahre alte Mittelstürmer dreimal für den Tabellenführer der Keuken Kampion Divisie.

Der zur Pause beim Stand von 7:0 eingewechselte Thy erzielte das 8:0, 10:0 und 11:0 für die Gastgeber, denen damit einer der höchsten Siege in der bisherigen niederländischen Fußball-Geschichte gelang. 2020 hatte auch Ajax Amsterdam 13:0 gewonnen, damals allerdings in der erstklassigen Eredevise gegen VVV Venlo.

Neben Thy stach am Freitagabend besonders Tolios Vellios heraus, dem laut Medienberichten aus den Niederlanden der schnellste je erzielte Hattrick in der ersten und zweiten niederländischen Liga gelang. Seinen drei Toren nach elf Minuten und 22 Sekunden ließ der 31-Jährige noch ein viertes folgen. „Ich habe noch nie vier Tore in einem Spiel geschossen. Das Spiel, die Atmosphäre und die Verbindung mit den Zuschauern – alles war so magisch heute Abend!“, sagte der Grieche anschließend.

Auch Zwolle-Kapitän Bram van Polen war außer sich vor Freude: „Es ist so ziemlich alles reingeflogen. Das hat man manchmal. Dieser Abend war einzigartig!“ Trainer Dick Schreuder blieb zurückhaltender: „Das Beste an diesem Abend sind die drei Punkte, vor allem nach zwei Niederlagen. Rekorde sind für die Bücher. Ich will einfach jede Woche gewinnen, am liebsten mit schönem Fußball.“