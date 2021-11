Erpressung mit Fußballstar : Ein Jahr Haft auf Bewährung für Benzema in Sexvideo-Affäre

Das Urteil gegen den französischen Fußballstar Karim Benzema in der sogenannten Sexvideo-Affäre ist gefallen. Er wurde zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung und einer Geldstrafe von 75.000 Euro verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Monate Haft auf Bewährung und ebenjene Summe für den Nationalspieler beantragt. Die Verteidiger forderten Freispruch.

Die Richter sehen es als erwiesen an, dass Benzema 2015 in die versuchte Erpressung seines damaligen Kollegen in der Nationalmannschaft, Mathieu Valbuena, verwickelt gewesen war. In der sogenannten Sextap-Affäre ging es um ein Video mit sexuellem Inhalt, das vom Mobiltelefon Valbuenas stammte.

Neben Benzema waren noch vier weitere Männer angeklagt. Sie sollen damit gedroht haben, das Video zu veröffentlichten, um von Valbuena Geld zu erpressen. Benzema soll dabei versucht haben, seinen Kollegen zu einem Gespräch mit einem Mittelsmann zu überreden. Über Geld sei zwar nicht gesprochen worden, doch dies sei klar gewesen, sagte Valbuena.

„Wir sind geschockt von dem Urteil“, sagte sein Anwalt Paul-Albert Iweins am Mittwoch. Er gab sofort nach der Verkündung bekannt, dass ihr Mandant gegen das Urteil Berufung einlegt. Gegen die vier anderen Angeklagten in diesem Fall, der die Welt des französischen Fußballs erschütterte, verhängte das Strafgericht von Versailles Haftstrafen von 18 Monaten auf Bewährung bis zu zweieinhalb Jahren Gefängnis.

Der Skandal hatte die französische Nationalmannschaft vor sechs Jahren erschüttert, sowohl Benzema als auch Valbuena mussten das Team verlassen. Benzema wurde von Nationaltrainer Didier Deschamps mittlerweile wieder begnadigt.