Andrea Pirlo bei Juventus : Der schweigsame Trainer mit der Aura eines einstigen Superstars

Aktualisiert am

Still stand Andrea Pirlo am Spielfeldrand und kaute Kaugummi. Den hatte der neue Trainer von Juventus Turin schon als Spieler gerne zwischen den Zähnen. Kaugummis sollen beruhigenden Effekt haben. Die Kiefermuskeln, bei Anspannung oft verspannt, haben dann etwas zu tun. Im Fall von Andrea Pirlo ergänzt sich das Kaugummikauen zudem mit einem wenig ausgeprägten Drang zu Kommunikation. Pirlo, der Jahrhundertspieler, ist jetzt Fußballtrainer und hat nichts von seinem sprichwörtlichen, aber eben auch täuschenden Phlegma eingebüßt. „Juventus hat einen Zen-Trainer, der nicht spricht“, so kommentierte „La Repubblica“ den Einstand des 41-Jährigen im Trainerberuf.

Das Kalkül der Verantwortlichen von Juventus Turin ist leicht nachzuvollziehen. Pirlo war als Spieler, vor allem beim AC Mailand und später auch bei Juventus Turin, ein Künstler mit dem Ball. „Il maestro“, nennen sie ihn in Italien immer noch. Er schlug nicht nur zauberhafte Pässe und setzte seine Mitspieler ins Szene. Er war stets der zentrale Lenker und nutzte seine taktische Klugheit. Dasselbe soll Pirlo nun als Trainer leisten, nur eben von der Seitenlinie aus. Der Einstand am Sonntagabend war durchaus gelungen. Mit 3:0-Toren setzte sich der Serienmeister am ersten Spieltag der Serie A gegen Sampdoria Genua durch. 1000 erstmals wieder zugelassene Fans feierten den Einstand.